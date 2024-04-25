Trendyol Süper Lig'in 34. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler belli oldu - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'in 34. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler belli oldu

Trendyol Süper Lig\'in 34. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler belli oldu. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Haftanın açılış maçında ise Adana Demirspor - Galatasaray mücadelesinde hakem Bahattin Şimşek görev yapacak. Süper Lig'de 34. haftanın programı ve görev yapacak hakemler açıklandı.

25.04.2024 12:04
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Trendyol Süper Lig'in 34. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler belli oldu. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'de 34. hafta heyecanı yarın, 27 Nisan Cumartesi, 28 Nisan Pazar ve 29 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev alacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklandı. Haftanın açılış maçı olan Adana Demirspor - Galatasaray mücadelesinde hakem Bahattin Şimşek görev yapacak. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde ise hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Süper Lig'de 34. haftanın programı ve görev yapacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Adana Demirspor - Galatasaray: Bahattin Şimşek

27 Nisan Cumartesi

16.00 Kasımpaşa - Samsunspor: Halil Umut Meler

16.00 Sivasspor - Konyaspor: Murat Erdoğan

19.00 Hatayspor - Başakşehir: Atilla Karaoğlan

19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Volkan Bayarslan

28 Nisan Pazar

16.00 Pendikspor - Kayserispor: Ümit Öztürk

16.00 Alanyaspor - İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: Turgut Doman

29 Nisan Pazartesi

20.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Kadir Sağlam - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'in 34. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'in 34. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler belli oldu - Son Dakika
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