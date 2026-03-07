Tuğçe Canbaz: Güçlü Kadın Koç - Son Dakika
Tuğçe Canbaz: Güçlü Kadın Koç

Tuğçe Canbaz: Güçlü Kadın Koç
07.03.2026 11:50
Dardanel Çanakkale Belediyespor'un başantrenörü Tuğçe Canbaz, genç kadın sporculara ilham veriyor.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Dardanel Çanakkale Belediye spor'un başantrenörü Tuğçe Canbaz, verdiği mücadeleyle erkeklerin çoğunlukta olduğu "koçluk dünyasında" genç sporculara rol model olmaya çalışıyor.

Ortaokul yıllarında İzmirspor altyapısında basketbola başlayan Canbaz, lise son sınıfta takımıyla İzmir şampiyonu oldu. Türkiye Şampiyonası'nın ardından Galatasaray'a transfer olan Canbaz, sarı-kırmızılı ekipte 9 sezon forma giyerek kaptanlık yaptı.

Mersin ve Kayseri'de de oynayan Canbaz, 2018 yılında aktif sporculuk kariyerini sonlandırdı.

Oyunculuk dönemindeki antrenörlerinin sahadaki stratejik kararlarından etkilenen Canbaz, Çanakkale'ye yerleştikten sonra Dardanel Çanakkale Belediyespor altyapısında erkek takımını çalıştırarak antrenörlüğe adım attı.

Zamanla antrenörlüğe ilgisi artan Canbaz, daha sonra kulübün kadın takımının başına geçti.

Canbaz yönetimindeki Çanakkale temsilcisi, iki yıl üst üste elde ettiği şampiyonluklarla alt liglerden Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Tek kadın başantrenör olduğu ligde bu sezon takımını tutmayı başaran Tuğçe Canbaz, azmi ve çalışkanlığıyla oyuncularına örnek oluyor.

Başantrenör Canbaz, AA muhabirine, yönetimindeki Dardanel Çanakkale Belediyespor'un iki yıl üst üste şampiyon olarak alt liglerden Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükseldiğini söyledi.

Antrenörlük kariyerinde zaman zaman zorluklar yaşadığını anlatan Canbaz, "Bunu başarabileceğime inanmayanlar oldu. Açıkça ya da dolaylı olarak 'yapamaz' diyenler vardı. Korktuğum, düştüğüm, pes etmek istediğim anlar oldu ama kendi kendime 'Sen güçlüsün, yaparsın' dedim. Kadınların da içlerindeki gücü fark etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Baskılar olsa da kendimize güvendiğimizde çok iyi işler başarabiliriz." diye konuştu.

Canbaz, kadınların spor dünyasında daha fazla yer almasının önemine dikkati çekerek, antrenörlükte cinsiyet ayrımından çok bilgi, emek ve çalışmanın belirleyici olduğunu vurguladı.

"Sahadaki duruşumla rol model olmak istiyorum"

Hem saha içinde hem de dışında kadınlar için örnek olmak istediğini dile getiren Canbaz, sporcularıyla açık ve gerçek bir iletişim kurmaya çalıştığını anlatarak "Sahadaki duruşumla ve yaptığım işlerle genç sporculara ve kadınlara rol model olmak istiyorum." dedi.

Kadınlara hayallerinden vazgeçmemeleri çağrısında bulunan Canbaz, "Ben 45 yaşındayım ama hala hayallerim var. Bir şey için geç kaldığınızı düşünebilirsiniz ama çabalarsanız yapabilirsiniz. Hiçbir kadın hayallerinden vazgeçmesin." ifadelerini kullandı.

Basketbolun insanlara mücadeleyi ve pes etmemeyi öğrettiğine, sahada olduğu gibi hayatta da düşmenin değil yeniden ayağa kalkmanın önemli olduğuna vurgu yapan Canbaz, "Hayatta da böyle. Düşebiliriz ama yeniden ayağa kalkıp mücadele etmeye devam etmeliyiz." diye konuştu.

Oyuncularının gözünden Tuğçe hoca

Dardanel Çanakkale Belediyespor'un kaptanı Dilara Tongar, Canbaz'ın üst üste elde edilen şampiyonluklarda önemli rol oynadığını belirterek "Tuğçe hocayla gurur duyuyoruz. Basketbola olan tutkusunu bize çok iyi yansıtıyor." dedi.

Oyuncular Başak Altunbey, Canbaz'ın adeta bir abla gibi kendilerini çok iyi anladığını aktararak "Tuğçe hocanın hırsı, isteği ve disiplini geldiğimiz günden beri aynı ve değişmedi. İsteği ve hırsı beni saha içinde tutan bir etken." değerlendirmesini yaptı.

Takımın oyuncularından Simge Tokmak ise Canbaz'ın saha içinde sporcularına yardımcı olduğuna değinerek "Beni en etkileyen özelliği kararlılığı. O bir şeye inanmıyorsa bizi de inandırmaz. Bir şey söylüyorsa bunu yapabileceğimize inandığı için söylüyordur." diye konuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tuğçe Canbaz: Güçlü Kadın Koç - Son Dakika

SON DAKİKA: Tuğçe Canbaz: Güçlü Kadın Koç - Son Dakika
