TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı\'na Hacıosmanoğlu\'nun giydiği forma damga vurdu

TÜGVA'nın liseler arası futbol turnuvası için düzenlediği "Gençlig 2026" lansman programında spor ve futbol dünyasından önemli isimler bir araya geldi. Lansmana Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra Necmettin Bilal Erdoğan, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella katıldı.

BASIN TOPLANTISINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Program kapsamında yapılan basın toplantısında açıklamalar kadar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma da gündem oldu. Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyada formanın "dar ve kısa" göründüğüne dair yorumlar yapıldı.

SOSYAL MEDYADA "ÇOK DAR OLMUŞ" YORUMLARI

Toplantı sonrası paylaşılan görüntülerde Hacıosmanoğlu'nun forması üzerinden çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar, "Çok dar olmuş" ifadeleriyle kıyafet tercihine dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.