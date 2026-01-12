TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu - Son Dakika
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu

TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı\'na Hacıosmanoğlu\'nun giydiği forma damga vurdu
12.01.2026 17:02
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı\'na Hacıosmanoğlu\'nun giydiği forma damga vurdu
TÜGVA'nın düzenlediği liseler arası futbol turnuvasının ''Gençlig 2026'' lansmanında; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella yer aldı. Lansman sonrası sosyal medyada en çok konuşulan detay ise Hacıosmanoğlu'nun giydiği formanın ''dar ve kısa'' bulunması oldu.

TÜGVA'nın liseler arası futbol turnuvası için düzenlediği "Gençlig 2026" lansman programında spor ve futbol dünyasından önemli isimler bir araya geldi. Lansmana Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra Necmettin Bilal Erdoğan, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella katıldı.

BASIN TOPLANTISINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Program kapsamında yapılan basın toplantısında açıklamalar kadar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma da gündem oldu. Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyada formanın "dar ve kısa" göründüğüne dair yorumlar yapıldı.

TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu

SOSYAL MEDYADA "ÇOK DAR OLMUŞ" YORUMLARI

Toplantı sonrası paylaşılan görüntülerde Hacıosmanoğlu'nun forması üzerinden çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar, "Çok dar olmuş" ifadeleriyle kıyafet tercihine dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Necmettin Bilal Erdoğan, Yüksek İstişare Kurulu, Vincenzo Montella, Osman Aşkın Bak, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ariza Makakula Ariza Makakula:
    bilal baskan istesin a milli takimda tek forvet 2 1 Yanıtla
  • rs202020 rs202020:
    FENERBAHÇE forması giyseymiş daha şık olurmuş 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
