Tuna Tunca Cebelitarık\'ı Geçiyor

Manş Denizi'ni solo geçerek tarihe geçen otizmli ultra maraton yüzücüsü ve İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Tuna Tunca (22) şimdi de Avrupa ile Afrika kıtalarını ayıran Cebelitarık Boğazı'nı yüzerek geçmek için 3 kişilik grubuyla İspanya'nın Tarifa kentinden Fas kıyılarına kulaç atmaya başladı. 4 ila 6 saat arasında yüzecek olan Tunca, bu geçişin tamamlanması halinde Cebelitarık Boğazı'nı geçen dünyadaki ilk otizmli yüzücü olacak.

Otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, 3,5 yaşında havuza kolluksuz atlaması ve suyu çok sevmesi üzerine annesi Gülnur Tunca'nın desteği ile yüzme eğitimleri aldı. Eğitimlerin ardından 11 yaşında antrenör Mert Onaran ile çalışmaya başlayan Tunca, çeşitli yarışlarda dereceler aldı. Tunca, 23 Haziran 2024'te antrenörü Mert Onaran ile İtalya'nın Capri Adası'ndan Napoli kentine kadar olan 36 kilometrelik mesafeyi yüzerek geçti. Daha önce İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçen Tunca, Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan Çeşme'ye yüzerek açık su geçişi yapan ilk otizmli birey oldu. Tunca son olarak haziran ayında Manş geçişini 13 saat 26 dakikada tamamlayarak bu parkuru geçen dünyadaki ilk otizmli erkek yüzücü oldu. Bu başarı, yalnızca fiziksel değil, zihinsel bir dayanıklılığın da göstergesi olarak değerlendirildi.

KULAÇ ATMAYA BAŞLADI

Tunca, şimdi ise Avrupa ile Afrika kıtalarını ayıran Cebelitarık Boğazı'nı yüzerek geçmeyi hedefliyor. İspanya'nın Tarifa kentinden sabah saat 08.27'de 3 kişilik grubuyla Fas kıyılarına doğru kulaç atmaya başlayan Tunca, bu geçişin tamamlanması halinde Cebelitarık Boğazı'nı geçen dünyadaki ilk otizmli yüzücü olacak. Tunca, 4 ile 6 saat arasında yüzecek. Manş geçişiyle birlikte açık su yüzme dünyasında 'Okyanus Yedilisi' olarak bilinen parkurlardan ilkini tamamlayan Tunca, Cebelitarık ile bu seride ikinci parkuru da geçmek için yüzmeye başladı.