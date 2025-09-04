Tuna Tunca Cebelitarık'ı Geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Tuna Tunca Cebelitarık'ı Geçiyor

Haberin Videosunu İzleyin
Tuna Tunca Cebelitarık\'ı Geçiyor
04.09.2025 11:30  Güncelleme: 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tuna Tunca Cebelitarık\'ı Geçiyor
Haber Videosu

Otizmli yüzücü Tuna Tunca, Cebelitarık Boğazı'nı geçmeyi hedefliyor ve tarihe geçebilir.

Manş Denizi'ni solo geçerek tarihe geçen otizmli ultra maraton yüzücüsü ve İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Tuna Tunca (22) şimdi de Avrupa ile Afrika kıtalarını ayıran Cebelitarık Boğazı'nı yüzerek geçmek için 3 kişilik grubuyla İspanya'nın Tarifa kentinden Fas kıyılarına kulaç atmaya başladı. 4 ila 6 saat arasında yüzecek olan Tunca, bu geçişin tamamlanması halinde Cebelitarık Boğazı'nı geçen dünyadaki ilk otizmli yüzücü olacak.

Otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, 3,5 yaşında havuza kolluksuz atlaması ve suyu çok sevmesi üzerine annesi Gülnur Tunca'nın desteği ile yüzme eğitimleri aldı. Eğitimlerin ardından 11 yaşında antrenör Mert Onaran ile çalışmaya başlayan Tunca, çeşitli yarışlarda dereceler aldı. Tunca, 23 Haziran 2024'te antrenörü Mert Onaran ile İtalya'nın Capri Adası'ndan Napoli kentine kadar olan 36 kilometrelik mesafeyi yüzerek geçti. Daha önce İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçen Tunca, Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan Çeşme'ye yüzerek açık su geçişi yapan ilk otizmli birey oldu. Tunca son olarak haziran ayında Manş geçişini 13 saat 26 dakikada tamamlayarak bu parkuru geçen dünyadaki ilk otizmli erkek yüzücü oldu. Bu başarı, yalnızca fiziksel değil, zihinsel bir dayanıklılığın da göstergesi olarak değerlendirildi.

KULAÇ ATMAYA BAŞLADI

Tunca, şimdi ise Avrupa ile Afrika kıtalarını ayıran Cebelitarık Boğazı'nı yüzerek geçmeyi hedefliyor. İspanya'nın Tarifa kentinden sabah saat 08.27'de 3 kişilik grubuyla Fas kıyılarına doğru kulaç atmaya başlayan Tunca, bu geçişin tamamlanması halinde Cebelitarık Boğazı'nı geçen dünyadaki ilk otizmli yüzücü olacak. Tunca, 4 ile 6 saat arasında yüzecek. Manş geçişiyle birlikte açık su yüzme dünyasında 'Okyanus Yedilisi' olarak bilinen parkurlardan ilkini tamamlayan Tunca, Cebelitarık ile bu seride ikinci parkuru da geçmek için yüzmeye başladı.

Kaynak: DHA

Cebelitarık Boğazı, Manş Denizi, Cebelitarık, Engelliler, Afrika, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tuna Tunca Cebelitarık'ı Geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak röportajında skandal tehdit: Herkesin canını alacağım Sokak röportajında skandal tehdit: Herkesin canını alacağım
Çin’den gövde gösterisi Zafer Günü’nü görkemli askeri geçit töreniyle kutladı Çin'den gövde gösterisi! Zafer Günü'nü görkemli askeri geçit töreniyle kutladı
Gece yarısı gelen haber Yusuf Yazıcı’yla ilgili iddiaları güçlendirdi Gece yarısı gelen haber Yusuf Yazıcı'yla ilgili iddiaları güçlendirdi
Fenerbahçe’de giden gidene Taraftarın sevgilisi de takımdan ayrıldı Fenerbahçe'de giden gidene! Taraftarın sevgilisi de takımdan ayrıldı
Öğrencilerin bulduğu formül yüzünden sinek avlıyorlar: Böyle giderse bu iş bitecek Öğrencilerin bulduğu formül yüzünden sinek avlıyorlar: Böyle giderse bu iş bitecek
Kafa karıştıran görüntü Milli Takım’da neler oluyor Kafa karıştıran görüntü! Milli Takım'da neler oluyor?
Gelinin en mutlu günü kabusa döndü Gelinin en mutlu günü kabusa döndü
İki oğlunu bıçaklayıp intihara kalkıştı İki oğlunu bıçaklayıp intihara kalkıştı

13:23
Resmi açıklamanın eli kulağında İşte Fenerbahçe’nin yeni hocası
Resmi açıklamanın eli kulağında! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası
12:43
Anıtkabir’de generallerin üstü mü arandı MSB’den iddialara yanıt
Anıtkabir'de generallerin üstü mü arandı? MSB'den iddialara yanıt
12:35
CHP’nin kurultay davası Mahkeme, İstanbul İl Kongresi’nin iptaline ilişkin dosyayı istedi
CHP'nin kurultay davası! Mahkeme, İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin dosyayı istedi
12:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek
11:54
Savcıyı katleden zanlının ilk ifadesi: Tartıştık küfür etti, kendimi kaybedip bıçağı sapladım
Savcıyı katleden zanlının ilk ifadesi: Tartıştık küfür etti, kendimi kaybedip bıçağı sapladım
11:49
Sendikanın tatil çekilişinde hile iddiası: Görüntü tartışma yarattı
Sendikanın tatil çekilişinde hile iddiası: Görüntü tartışma yarattı
11:35
Tonlarca kuru soğanı boş araziye attılar, gören akın etti
Tonlarca kuru soğanı boş araziye attılar, gören akın etti
11:33
Her ay evine giren parayı paylaşan memurun hesabı tartışma yarattı
Her ay evine giren parayı paylaşan memurun hesabı tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2025 13:59:31. #7.13#
SON DAKİKA: Tuna Tunca Cebelitarık'ı Geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.