Türk Devletleri Teşkilatı Herkes İçin Yüzme Projesi Final Yarışlarında Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
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Spor

Türk Devletleri Teşkilatı Herkes İçin Yüzme Projesi Final Yarışlarında Altın Madalya Kazandı

Türk Devletleri Teşkilatı'nın düzenlediği Herkes İçin Yüzme Projesi final yarışlarında Türkiye'yi temsil eden Denizlili Emine Doğa Aktaş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de altın madalya kazanarak gurur yaşattı. Proje kapsamında 8 ülkeden gelen sporcuların katıldığı finallerde, Aktaş 11-13 yaş kategorisinde ülkemizi temsil ederek önemli bir başarı elde etti. Genç sporcu, antrenörleri, ailesi ve arkadaşlarına teşekkür ederken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman da Aktaş'ın performansını ve Denizli'nin spor alanındaki başarılarını övdü.

04.06.2024 13:04
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Türk Devletleri Teşkilatı Herkes İçin Yüzme Projesi Final Yarışlarında, Türkiye'yi temsil eden Denizlili Emine Doğa Aktaş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de altın madalya kazanarak gurur yaşattı.

Türk Devletleri Teşkilatının girişimleriyle hayata geçen Herkes İçin Yüzme Projesinde finaller Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 8 ülkeden gelen sporcuların katılımıyla tamamlandı. Nisan ayında başlayan projede ülkelerinde en iyi dereceyi yapan sporcular elemelerden geçerek finallere adını yazdırdı. 01-04 Haziran Bakü Su Sporları Sarayı'nda düzenlenen final yarışlarına Türkiye'yi temsilen 20 sporcu katıldı.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Macaristan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve KKTC'den katılan en iyi yüzme sporcularının yarışları müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Kategorilerine göre sırayla yarışmalara katılan sporcular 30 dakika boyunca yüzerek en iyi mesafeyi kat etmeye çalıştı. 11 - 13 yaş kategorisinde Denizli'den katılarak ülkemizi temsil eden Emine Doğa Aktaş, önemli bir başarıya imza atarak altın madalya kazandı.

Altın madalya sonrası duygularını paylaşan genç sporcu Emine Doğa Aktaş, böylesine anlamlı Türk Devletleri organizasyonunda ülkemizi temsil etmenin onurunu yaşadığını söyledi. Yarışmada altın madalya kazanması hakkında ise kendisine inanan ilk başta antrenörleri Yusuf Başar ve Çiğdem Ekmekçi'ye, her zaman destek olan ailesine ve arkadaşlarına teşekkür etti.

İlman, yüzmenin altın kızı Emine Doğa Aktaş'ı kutladı

Türk Devletleri Teşkilatı Herkes İçin Yüzme Projesinin, bir spor projesi olmasının yanında Türk Cumhuriyetleri arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı geliştirmeyi amaçladığını kaydeden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Denizli'den Bakü'de ki finallere katılma başarısı gösteren Emine Doğa Aktaş'ın son dönemde Denizli'nin Türk Sporuna kazandırdığı yıldız sporculardan biri olduğunu söyledi. Altın madalya kazanan Emine Doğa Aktaş'ın performansını her geçen gün yükselttiğini ifade eden İlman, başarıda emeği geçen antrenörler Yusuf Başar, Çiğdem Ekmekçi ve başarılı sporcuyu kutladı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türk Devletleri Teşkilatı Herkes İçin Yüzme Projesi Final Yarışlarında Altın Madalya Kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk Devletleri Teşkilatı Herkes İçin Yüzme Projesi Final Yarışlarında Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
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