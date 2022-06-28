Türk sinemasının efsanesinin ölümü spor dünyasını yasa boğdu! Süper Lig devlerinden Cüneyt Arkın paylaşımları geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Türk sinemasının efsanesinin ölümü spor dünyasını yasa boğdu! Süper Lig devlerinden Cüneyt Arkın paylaşımları geldi

28.06.2022 09:43

Dün gece saatlerinden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Türk sinemasının efsanesi Cüneyt Arkın'ın ölümü büyük üzüntü yarattı. Süper Lig ekipleri de 85 yaşındaki usta ismin vefatının ardından resmi hesaplarından paylaşımda bulundu.

Türk sinemasına damga vuran efsane aktör Cüneyt Arkın hayata gözlerini yumdu. Dün gece rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan usta aktör tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu acı kaybın ardından Süper Lig'in dev kulüpleri sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

DEVLERDEN PAYLAŞIM

Galatasaray Kulübü, resmi hesabından paylaşım yaparak, "Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından #CüneytArkın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Usta oyuncuya Allah'tan rahmet; başta kederli ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm sanat dünyasına başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü, usta aktörün kaybının ardından, "Türk sinemasının usta isimlerinden Cüneyt Arkın'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" sözlerini sarf etti.

Beşiktaş Kulübü de bu acı kayba kayıtsız kalmayarak, "Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Cüneyt Arkın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Usta oyuncuya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat dünyasına başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.

Son şampiyon Trabzonspor ise resmi hesabından yaptığı paylaşımda, "Sinemamızın büyük oyuncularından Cüneyt Arkın'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Usta sanatçıya Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR
500
Türk sinemasını yasa boğan haber: Efsane isim Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu Türk sinemasını yasa boğan haber: Efsane isim Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu Son dakika gündem: Türk Sineması'nın usta ismi Cüneyt Arkın hayatını kaybetti Son dakika gündem: Türk Sineması'nın usta ismi Cüneyt Arkın hayatını kaybetti

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk sinemasının efsanesinin ölümü spor dünyasını yasa boğdu! Süper Lig devlerinden Cüneyt Arkın paylaşımları geldi - Son Dakika


Son Dakika
09:16 Türk sinemasını yasa boğan haber: Efsane isim Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu
09:12 Manchester City'nin yıldızı Foden'ın telefonunu karıştıran sevgilisi ipleri gerdi! Yaşadıkları tartışma sonucu plajdan kovuldular
08:47 Yurt dışında yaşayan Aysun Kayacı'nın son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor! Dubai'de gelinlik provası yaparken görüntülendi...
08:41 Resmi Gazete'den yayımlandı: Mevduatta stopaj vergisi indirimleri 6 ay daha uzatıldı
08:30 Adı Galatasaray ile anılan Anderson Talisca'nın sözleri gündem oldu! "Gelecek sezon daha büyük hedefler için..."
08:27 Kamuyu 25 milyar TL zarara uğratan şirketlerden hesap soruluyor! "Demir Yumruk" operasyonuyla 3 ayrı suç örgütü lideri ve 250 şüpheli gözaltına alındı
00:48 51 ilde yapılan anket sonuçları paylaşıldı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında yüzde 50'yi geçti
00:18 Adana'da iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulundu! Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar
23:44 Teknik direktör Jorge Jesus'un sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
23:24 Asgari Ücret Tespit Komisyonu çarşamba günü toplanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 09:47:54. #1.11#
SON DAKİKA: Türk sinemasının efsanesinin ölümü spor dünyasını yasa boğdu! Süper Lig devlerinden Cüneyt Arkın paylaşımları geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement