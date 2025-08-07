Türk spor basınının acı günü! Ümit Aktan hayatını kaybetti - Son Dakika
Türk spor basınının acı günü! Ümit Aktan hayatını kaybetti

07.08.2025 09:45
Türk spor basınının duayen isimlerinden biri olan Ümit Aktan 76 yaşında hayatını kaybetti. Galatasaray alt yapısından da bir dönem futbol oynayan Aktan için sarı-kırmızılı ekipten taziye mesajı yayınlandı.

Türk sporunun önemli isimlerinden Ümit Aktan, 76 yaşında hayatını kaybetti. Bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve sarı-kırmızılılardaki futbol macerası sakatlık nedeniyle kısa süren Aktan, 1972 yılında TRT'de spikerlik kariyerine başlamıştı.

GALATASARAY TAZİYE MESAJI YAYINLANDI

Ümit Aktan'ın vefatı sonrası Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada "Kulübümüzün 14152 sicil numaralı üyesi, eski futbolcumuz, Türk spor basınının değerli ismi Ümit Aktan'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Genç yaşta Galatasaray altyapısında başlayan futbol yolculuğu, ne yazık ki talihsiz bir sakatlık nedeniyle kısa sürdü. Ancak spora ve futbola olan tutkusu hiç azalmadı. 1972 yılında TRT'de başladığı spikerlik kariyerinde, sesiyle ekranlara damga vurdu; yıllar boyunca Türk spor basınının saygın ve sevilen isimlerinden biri olarak hafızalarda yer etti.

Ümit Aktan, zarafeti, bilgisi ve kendine özgü üslubuyla yalnızca bir anlatıcı değil; spora ve insanlara değer katan bir isimdi. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, camiamıza ve Türk spor basınına başsağlığı dileriz." denildi.

ÜMİT AKTAN KİMDİR?

1949 yılında Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğan Aktan, gençlik yıllarında Galatasaray altyapısında futbol oynamış, ancak yaşadığı sakatlık sonrası bu kariyeri noktalayarak medya dünyasına adım atmıştı.

TRT'de başlayan yayıncılık serüveni, onu Türkiye'nin farklı televizyon kanallarında izleyiciyle buluşturdu. Spor programlarıyla ekranlara gelen Ümit Aktan, anlatım tarzı ve sakin üslubuyla tanındı.

Vefat haberinin ardından sosyal medyada birçok izleyici, onun sesini ve ekranlara kattığı sadeliği anımsatarak üzüntülerini dile getirdi. Ölüm nedenine ilişkin net bir açıklama yapılmadı; ancak uzun süredir bazı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Aktan, aynı zamanda gazetecilik ve yazarlık da yaptı; pek çok farklı platformda spor üzerine yorumlarda bulundu.

HAYATI VE KARİYERİ

Futbolculuk Dönemi: 1949 yılında Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğan Ümit Aktan, futbola Galatasaray altyapısında başladı. Ancak genç yaşta geçirdiği bir sakatlık nedeniyle profesyonel futbol kariyerini erken yaşta noktalamak zorunda kaldı.

Spor Spikerliği: Futbolculuk kariyerinin ardından spora olan tutkusunu medya dünyasında sürdüren Aktan, 1972 yılında TRT'de spor spikeri olarak görev yapmaya başladı. Kendine özgü üslubu, zarafeti ve derin spor bilgisiyle kısa sürede geniş kitlelerin sevgisini kazandı. Özellikle 1990'lı yıllarda yaptığı maç anlatımlarıyla Türk spor yayıncılığına damga vurdu.

Televizyon Programları: TRT'nin yanı sıra TGRT ve Kanal 6'da "Haydi Maça" programıyla izleyicilerle buluştu. Program, dönemin en popüler spor programlarından biri oldu.

Yazarlık: Ümit Aktan, spor spikerliğinin yanı sıra Tercüman, Yeni Şafak ve Türkiye gazetelerinde spor yazarlığı yaptı. Yazıları, sporun sadece skorlardan ibaret olmadığını, aynı zamanda bir kültür ve tutku olduğunu yansıtan derin analizleriyle dikkat çekti.

  • Sefa Hisar:
    Allah rahmet eylesin baş sağlığı ve sabırlar dilerim. 6 0 Yanıtla
  • Onur ÜNAL:
    :( 1 0 Yanıtla
  • Emi Emii:
    Güzel insanların ömrü kısa oluyor, arkalarından özlemle anıyoruz,Nurlarda yat. 0 0 Yanıtla
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.