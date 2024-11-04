Türk Takımları Avrupa'da 10 Maç Oynayacak - Son Dakika
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Spor

Türk Takımları Avrupa'da 10 Maç Oynayacak

Bu hafta Türkiye'yi temsil eden takımlar Avrupa kupalarında 10 maç yapacak.

04.11.2024 09:46
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Basketbolda Avrupa kupalarında bu hafta içi Türkiye'yi temsil eden takımlar 10 maça çıkacak.

Avrupa kupalarında 2024-2025 sezonunda Türkiye'yi erkeklerde 11, kadınlarda ise 5 takım temsil ediyor. Erkekler THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkim ile Manisa Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda ise Bursaspor ve TOFAŞ yer alıyor. Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin, FIBA Avrupa Kupası'nda ise Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş ve YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Türkiye adına parkeye çıkıyor.

Erkekler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Karşıyaka'nın bu hafta grubunda maç oynanmayacak.

Kadınlarda ise 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri nedeniyle bu hafta içi Avrupa kupalarında kulüp maçları yapılmayacak.

FIBA'nın aldığı karar gereği BKT Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji'nin İstanbul'da İsrail ekibi Hapoel Shlomo'yla oynayacağı karşılaşma Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a alındı.

Türk takımlarının bu hafta içi Avrupa kupalarında oynayacağı maçların programı şöyle:

THY Avrupa Ligi:

8 Kasım Cuma:

20.00 Anadolu Efes-Monaco (Fransa)

22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Fenerbahçe Beko

BKT Avrupa Kupası:

Yarın:

20.00 Trefl Sopot (Polonya)-Beşiktaş Fibabanka

22.00 Bahçeşehir Koleji-Hapoel Shlomo (İsrail)

6 Kasım Çarşamba:

19.30 Türk Teleom-U-BT Cluj Napoca (Romanya)

Basketbol Şampiyonlar Ligi:

Yarın:

20.00 Galatasaray-Promitheas Patras BC Vikos Cola (Yunanistan)

6 Kasım Çarşamba:

19.00 Aliağa Petkim-Unicaja Malaga (İspanya)

20.30 Peristeri (Yunanistan)-Manisa Basket

FIBA Avrupa Kupası:

6 Kasım Çarşamba:

20.00 TOFAŞ-Petrolina AEK (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)

21.00 Anorthosis Famagusta (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)-Bursaspor

Kaynak: AA

Basketbol, Ekonomi, Türkiye, Spor, Son Dakika

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