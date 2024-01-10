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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 14. hafta maçları oynandı - Son Dakika
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 14. hafta maçları oynandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ertelenen 14. hafta maçları oynanmaya başladı. Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekildedir: Fatih Vatanspor-Wulfz Fatih Karagümrük: 2-1, Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget: 0-5, Trabzonspor-Hakkarigücüspor: 2-0, Beşiktaş United Payment-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 2-1, Beylerbeyi-ALG Spor: 2-0, Galatasaray Petrol Ofisi-Bitexen 1207 Antalyaspor: 6-0, Bitexen Adana İdmanyurdu-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor: 1-4. Ligin 14. haftası yarın Ataşehir Belediyespor-Fenerbahçe Petrol Ofisi maçıyla tamamlanacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi\'nde 14. hafta maçları oynandı
10.01.2024 - 19:35,
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ertelenen 14. hafta, oynanan maçlarla başladı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Fatih Vatanspor-Wulfz Fatih Karagümrük: 2-1

Amed Sportif Faaliyetler- Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget: 0-5

Trabzonspor-Hakkarigücüspor: 2-0

Beşiktaş United Payment- Karadeniz Ereğli Belediyespor: 2-1

Beylerbeyi-ALG Spor: 2-0

Galatasaray Petrol Ofisi-Bitexen 1207 Antalyaspor: 6-0

Bitexen Adana İdmanyurdu-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor: 1-4

Ligin 14. haftası yarın oynanacak Ataşehir Belediyespor- Fenerbahçe Petrol Ofisi maçıyla tamamlanacak.

Kaynak: AA
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Petrol Ofisi, Karadeniz, Futbol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 14. hafta maçları oynandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 14. hafta maçları oynandı - Son Dakika
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