Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ertelenen 14. hafta, oynanan maçlarla başladı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Fatih Vatanspor-Wulfz Fatih Karagümrük: 2-1
Amed Sportif Faaliyetler- Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget: 0-5
Trabzonspor-Hakkarigücüspor: 2-0
Beşiktaş United Payment- Karadeniz Ereğli Belediyespor: 2-1
Beylerbeyi-ALG Spor: 2-0
Galatasaray Petrol Ofisi-Bitexen 1207 Antalyaspor: 6-0
Bitexen Adana İdmanyurdu-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor: 1-4
Ligin 14. haftası yarın oynanacak Ataşehir Belediyespor- Fenerbahçe Petrol Ofisi maçıyla tamamlanacak.
Son Dakika › Spor › Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 14. hafta maçları oynandı - Son Dakika