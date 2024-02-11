Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 20. hafta sona erdi - Son Dakika
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 20. hafta sona erdi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi\'nde 20. hafta sona erdi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde oynanan 20. hafta karşılaşmaları sona erdi. Ligde alınan sonuçlar şu şekildedir: Fatih Vatanspor-Trabzonspor: 2-0, ALG Spor-Bitexen Adana İdmanyurduspor: 3-1, Bitexen 1207 Antalyaspor-Fenerbahçe Petrol Ofisi: 0-0, Karadeniz Ereğli Belediyespor-Hakkarigücü: 1-1, Beylerbeyi-Amed Sportif Faaliyetler: 0-0, Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 2-3, Galatasaray-Beşiktaş United Payment: 2-1, Wulfz Fatih Karagümrük-Ataşehir Belediyespor: 2-2.

11.02.2024 19:31
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 20. hafta oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

Fatih Vatanspor- Trabzonspor: 2-0

ALG Spor-Bitexen Adana İdmanyurduspor: 3-1

Bitexen 1207 Antalyaspor- Fenerbahçe Petrol Ofisi: 0-0

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Hakkarigücü: 1-1

Beylerbeyi-Amed Sportif Faaliyetler: 0-0

Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor- Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 2-3

Galatasaray- Beşiktaş United Payment: 2-1

Wulfz Fatih Karagümrük- Ataşehir Belediyespor: 2-2

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 20. hafta sona erdi - Son Dakika
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