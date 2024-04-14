Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 27. hafta müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 27. hafta müsabakaları tamamlandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi\'nde 27. hafta müsabakaları tamamlandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 27. hafta müsabakaları tamamlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Galatasaray'ı 3-2 mağlup etti ve puanını 60'a çıkardı. Amed Sportif Faaliyetler'e 5-0 üstünlük kuran Fenerbahçe Petrol Ofisi ise puanını 60 yaptı ve averajla 3. basamakta yer aldı. Ligin 27. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve puan durumu aşağıdaki gibidir: ...

14.04.2024 19:27  Güncelleme: 19:29
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 27. hafta müsabakaları tamamlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Galatasaray'ı 3-2 mağlup etti ve puanını 60'a çıkardı. İkinci sıradaki başkent temsilcisi, böylece lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

Amed Sportif Faaliyetler'e 5-0 üstünlük kuran Fenerbahçe Petrol Ofisi ise puanını 60 yaptı ve averajla 3. basamakta yer aldı.

Sonuçlar

Ligin 27. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Bitexen 1207 Antalyaspor-Fatih Vatanspor: 0-2

Bitexen Adana İdmanyurduspor- Trabzonspor: 0-6

Ataşehir Belediyespor-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor: 2-1

Fenerbahçe Petrol Ofisi-Amed Sportif Faaliyetler: 5-0

ALG Spor-Wulfz Fatih Karagümrük: 2-0

Hakkarigücü- Beşiktaş United Payment: 0-2

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Beylerbeyispor: 0-3

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Galatasaray: 3-2

Puan durumu

Kadın Futbol Süper Ligi'nde 27. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY27202561273462
2.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET27193569204960
3.FENERBAHÇE PETROL OFİSİ27193566234360
4.BEYLERBEYİSPOR27165660204053
5.BEŞİKTAŞ UNITED PAYMENT27172859263353
6.ALG SPOR27154845321349
7.WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK27136854302445
8.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR27115113632438
9.HAKKARİGÜCÜ27114124052-1237
10.AMED SPORTİF FAALİYETLER2787123747-1031
11.TRABZONSPOR2786132936-730
12.FATİH VATANSPOR2783163850-1227
13.DOĞUŞ GOLD GAZİANTEP ASYASPOR2765164370-2723
14.BITEXEN 1207 ANTALYASPOR2748152158-3720
15.ATAŞEHİR BELEDİYESPOR2747162661-3519
16.BITEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR27122410110-1005

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 27. hafta müsabakaları tamamlandı - Son Dakika

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