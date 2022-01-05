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Turkcell Süper Kupa 2021'in sahibi Beşiktaş - Son Dakika

Turkcell Süper Kupa 2021'in sahibi Beşiktaş

05.01.2022 23:37
Turkcell Süper Kupa 2021'in sahibi Beşiktaş

STAT: Ahmed Bin AliHAKEMLER: Halil Umut Meler, Süleyman Özay, Candaş ElbilBEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu - Rosier, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz (Dk. 103 Welinton), Josef, Pjanic (Dk. 68 Umut Meraş), Atiba, Kenan Karaman (Dk. 85 Emirhan İlkhan), Larin (Dk.

STAT: Ahmed Bin Ali

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Süleyman Özay, Candaş Elbil

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu - Rosier, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz (Dk. 103 Welinton), Josef, Pjanic (Dk. 68 Umut Meraş), Atiba, Kenan Karaman (Dk. 85 Emirhan İlkhan), Larin (Dk. 79 Teixeira), BatshuayiFRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudryashov, Eren Albrayrak (Dk. 46 Mukairu), Doğukan Sinik (Dk. 98 Mustafa Erdilman), Poli (Dk. 95 Floranus), Milosevic (Dk. 64 Hakan Özmert), Güray Vural, Ghacha (Dk. 64 Amilton), Crivelli (Dk. 75 Gökdeniz Bayrakdar)GOLLER: Dk. 33 Atiba (Beşiktaş) - Dk. 74 Atiba (KK) (Fraport TAV Antalyaspor)SARI KARTLAR: Pjanic, Welinton (Beşiktaş) - Veysel Sarı, Boffin (Fraport TAV Antalyaspor)

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa 2021'de normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan maçta, penaltılar sonucunda Fraport TAV Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

9'uncu dakikada Pjanic'in pasıyla savunma arkasına sarkan Larin, topu göğsüne almak isterken topa Bünyamin müdahale etti. Bu top, altıpasın hemen önündeki Josef'in önüne düştü. Josef'in zayıf vuruşunda top auta gitti.22'nci dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında, Atiba pasını sol çaprazdan ceza sahasına giren Larin'e verdi. Larin'in içeri çevirdiği topa Kenan Karaman ayak koyamadı ve top auta çıktı.33'üncü dakikada Beşiktaş öne geçti. Kenan Karaman'ın pasıyla ceza sahası yan çizgisinin hemen içinde topla buluşan Rosier, yerden içeri çevirdi. Ceza sahası içine koşu yapan Atiba, bekletmeden yaptığı ayak içi vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.41'inci dakikada sağ kanattan kazanılan kornerde Milosevic ortasını yaptı. Penaltı noktası yakınında Kudryashov'un kafa vuruşunda top kaleci Ersin'in kucağında kaldı.45+2'nci dakikada kazanılan serbest vuruşta Pjanic ortasını yaptı. Atiba'nın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.52'nci dakikada Rosier'in pasıyla sağ kanattan çizgiye inen Kenan Karaman içeri çevirdi. Altıpasın içinde müsait durumdaki Larin, meşin yuvarlağı boş kale yerine auta gönderdi. 63'üncü dakikada Beşiktaş hızlı çıktı. Batshuayi pasını sağındaki Atiba'ya verdi. Atiba sol kanattan ceza sahasına hareketlenen Josef'i gördü. Bu oyuncunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Boffin ayaklarıyla gole izin vermedi.67'nci dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Rıdvan'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Larin, ceza sahası sağındaki Batshuayi'yi gördü. Batshuayi tekrardan Larin'in önüne bıraktı. Larin'in ceza sahası çizgisi üstünden yaptığı vuruşta top farklı şekilde auta gitti.74'üncü dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan kazanılan kornerde Hakan Özmert ortasını yaptı. Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Güray Vural'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta Atiba'nın ayak koyduğu top ağlara gitti: 1-1.90+3'üncü dakikada sağ kanattan kazanılan kornerde Emirhan ortasını yaptı. Atiba'nın kafa vuruşunda top kaleci Boffin'de kaldı.Mücadelenin normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve uzatma devrelerine gidildi.103'üncü dakikada atılan uzun pasla savunma arkasına sarkan Batshuayi, vuruşunu yapacakken Veysel Sarı, son anda yaptığı müdahaleyle topu kornere gönderdi.Uzatmanın ilk devresi 1-1 berabere bitti.105'inci dakikada gelişen Beşiktaş atağında çalımlarla ceza sahasına giren Emirhan'ın çaprazdan yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere gitti.110'uncu dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Umut Meraş ortasını yaptı. Antalyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içinde Josef'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Boffin topu kontrol etti.Karşılaşmanın normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve penaltı atışlarına geçildi. Beşiktaş'ta; Teixeira, Batshuayi, Atiba ve Vida penaltı atışlarını gole çevirdi. Fraport TAV Antalyaspor'da ise Güray Vural, Hakan Özmert penaltı atışlarını gole çevirirken, Mustafa Erdilman ve Floranus atışlardan faydalanamadı.

Penaltı atışları sonucunda rakibine 4-2'lik üstünlük kuran Beşiktaş, 15'inci kez düzenlenen Süper Kupa'nın sahibi oldu.


Turkcell Süper Kupa 2021'in sahibi Beşiktaş
Turkcell Süper Kupa 2021'in sahibi Beşiktaş
Turkcell Süper Kupa 2021'in sahibi Beşiktaş
Turkcell Süper Kupa 2021'in sahibi Beşiktaş
Turkcell Süper Kupa 2021'in sahibi Beşiktaş
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Emirhan İlkhan, Kenan Karaman, Umut Meraş, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Turkcell Süper Kupa 2021'in sahibi Beşiktaş - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Turkcell Süper Kupa 2021'in sahibi Beşiktaş - Son Dakika
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