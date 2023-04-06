Türkiye, 2028 ve 2032 Avrupa futbol şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için resmi adaylıkta bulundu - Son Dakika
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Türkiye, 2028 ve 2032 Avrupa futbol şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için resmi adaylıkta bulundu

06.04.2023 16:33

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin 2028 ve 2032'de gerçekleştirilecek Avrupa futbol şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için hazırlanan dosyayı imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin 2028 ve 2032'de gerçekleştirilecek Avrupa futbol şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için adaylık dosyasını imzaladı. Adaylık dosyası, 12 Nisan'da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından UEFA'ya sunulacak.

EV SAHİPLİĞİ YAPACAK ÜLKELER EKİM AYINDA AÇIKLANACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, adaylık dosyasında Türkiye'de organizasyonun gerçekleştirileceği stadyumlar, konaklama, ulaşım, şehir altyapıları başta olmak üzere detaylı bilgiler yer alıyor. UEFA, 2028 ve 2032'deki Avrupa futbol şampiyonalarına ev sahipliği yapacak ülkeleri, ekim ayında açıklayacak.

TÜRKİYE, 2023 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ DE TÜRKİYE'DE OYNANACAK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kasapoğlu, Türkiye'nin bir spor ülkesi olduğunu vurguladı. Türkiye'nin 1962'den beri UEFA üyesi olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, Avrupa futboluna ve yönetimine önemli katkılarda bulunan Türkiye'nin, 2023 Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacağını da hatırlattı. Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin son 20 yılda sportif tesis altyapısı ve spor mevzuatı konusunda önemli ilerlemeler kaydettiğini, büyük sportif organizasyonlara da başarıyla ev sahipliği yaptığını ifade etti.

"TÜRKİYE BİR SPOR ÜLKESİDİR"

"Ülkemiz tesis noktasındaki atılımlarını, bilimsel metotlarla birleştirerek birçok branşta dünyanın zirvesinde yer alan sporcular yetiştiriyor." diyen Bakan Kasapoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye bir spor ülkesidir. Başarımız sadece sahayla sınırlı değil. Özellikle uluslararası organizasyonlar noktasında çıtayı en yükseğe koymuş durumdayız. Her branştan en üst seviye şampiyonalara ev sahipliği yapıyoruz. Tesis kalitemiz, ulaşım ve konaklama altyapımız, genç nüfusumuz, seyirci potansiyelimiz. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde ülkemiz dünyanın en önemli spor destinasyonlarından biri olarak yıldız gibi parlıyor. Türkiye'nin spordaki bu dinamik ve öncü konumunun, Avrupa futbolunun milli takımlar seviyesindeki en önemli organizasyonu Euro 2028 ve Euro 2032'ye de çok önemli değer katacağını düşünüyorum."

ADAYLAR

Euro 2028'in düzenlenmesi için Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler, Euro 2032 için de İtalya adaylık başvurusu yaptı.

Son Dakika: Türkiye, 2028 ve 2032 Avrupa futbol şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için resmen aday oldu
Son Dakika: Türkiye, 2028 ve 2032 Avrupa futbol şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için resmen aday oldu
Son Dakika: Türkiye, 2028 ve 2032 Avrupa futbol şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için resmen aday oldu
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Bakan Kasapoğlu, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonaları adaylık dosyasını imzaladı Bakan Kasapoğlu, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonaları adaylık dosyasını imzaladı Bakan Kasapoğlu: 'Türkiye'deki bütün yurtları depremzedelerin hizmetine sunduk' Bakan Kasapoğlu: 'Türkiye'deki bütün yurtları depremzedelerin hizmetine sunduk'

2023 Şampiyonlar Ligi, Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, 2028 ve 2032 Avrupa futbol şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için resmi adaylıkta bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye, 2028 ve 2032 Avrupa futbol şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için resmi adaylıkta bulundu - Son Dakika
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