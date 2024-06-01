Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan'ı mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı - Son Dakika
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Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan'ı mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı

Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan\'ı mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı

Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, Erzincan'da oynadığı maçta Azerbaycan'ı 1-0 mağlup ederek gruptaki ikinci galibiyetini elde etti. Teknik direktör Necla Güngör Kıragası, galibiyetten dolayı mutlu ve gururlu olduğunu belirtti. Takımın kalecisi Seda Akgöz ise Erzincan'ın kendilerini güzel karşıladığını söyledi. Arzu Karabulut ise yüzüncü maçında galibiyetle ayrıldığı için mutlu olduğunu ifade etti. Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, bir sonraki maçını 4 Haziran'da Azerbaycan ile oynayacak.

01.06.2024 09:52
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TÜRKİYE A Milli Kadın Futbol Takımı, Erzincan'da 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Azerbaycan'ı 42'nci dakikada Ebru Topçu'nun attığı golle 1-0 mağlup ederek gruptaki ikinci galibiyetini aldı ve puanını 6'ya çıkardı

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Sizlerin ve Erzincan halkının karşısına galibiyetle devam edebildiğimiz için çok mutluyum, gururluyum. Kadın futbolunda bizler bir kültür yaratmaya çalışıyoruz. Bu kültür de seyircisiz olmuyor. Bugün yine dolu stadyum karşısında oyuncularımın sizlerin desteği ile kazanmasından son derece mutluyum ve gururluyum. Bu yanımda gördüğünüz iki kız ve arkasındaki arkadaşları ile çok gurur duyuyorum. Çünkü kadın futbolunun ivme kazanmasını sağlayan, kadın futbolunu bir yere getirecek olan oyuncularım. O yüzden çok mutlu ve çok gururluyum. Ama Türk olduğum, bu ülkenin bir vatandaşı olduğum ve Erzincan'da maç oynadığım için de son derece gururluyum. Vatanın her yeri bizim için çok kıymetli ve değerli. Ama gittiğimiz her yerde bu kadar değer ve kıymet görmek gerçekten insanı çok çok özel hissettiriyor. Bu yüzden herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Maçın kendileri için çok kıymetli olduğunu, aldıkları 3 puanla da daha çok kıymetli olduğunu vurgulayan Kıragası, "Önümüzdeki yolu devam ettirebilmek açısından önemli. Azerbaycan'ın nasıl oynadığını çok iyi bildiğimiz, bizim toplarımızı kesmeye çalıştığı ve biraz oyun bozmaya hareket ettiğini çok iyi biliyorduk. O yüzden Macaristan maçı dışında 5 tane farklı hücum oyuncusuyla oyunu kurmaya çalıştık. Çok fazla gol kaçırdık. Şimdi biraz o kaçırdığımız gollerin üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Ama bu takım hangi oyuncu olursa olsun kadromuzda bulunan, şu an da sakatlığı devam eden oyuncularımız var. Hangisi olursa olsun yüzde yüzünü vererek 90 dakika boyunca ülkesi için mücadele etmeye devam edecekler. Sizlerden de ricamız, sizler bizim sesimizsiniz. Bizi desteklemeye devam edin. Bugün bizim ve takımımız için özel bir gün, Arzu Karabulut'un bugün 100'üncü maçı. Çok çok kıymetlidir. Kadın futboluna ivme kazandırdığımız bu günlerde geçmişten beri aslında sefasını şimdi sürdüğü ama cefasını çok çeken bir oyuncudur. Onu da kutluyorum ve nice yüz maçlara diyorum" dedi.

Kaleci Seda Akgöz, çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Çok mutluyuz. Erzincan bizi geldiğimiz günden bugüne kadar çok güzel karşıladı. Şimdi önümüze bakıyoruz. Azerbaycan maçını kazandık. Buradaki işimizi bitirdik. Şimdi diğer maçımıza odaklandık" diye konuştu.

Arzu Karabulut ise, "Hayatım boyunca Erzincan unutulmaz bir şehir olacak. Çünkü yüzüncü maçımda galibiyetle buradaydım. Hocama da teşekkür etmek istiyorum. Bana güvenip beni takımda tecrübeli abla olarak görmesi bu yüzüncü maçımı bana yaşattığı için. Kendimle gurur duyuyorum. Her zaman yanımda olan ve beni destekleyen aileme de teşekkür etmek istiyorum. Arkamda durdular" dedi.

A Milli Kadın Futbol Takımı, dördüncü maçında Azerbaycan ile 4 Haziran tarihinde Bakü'de karşılaşacak.

Kaynak: DHA

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