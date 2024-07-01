Türkiye, Avusturya ile EURO 2024 son 16 turunda karşılaşacak - Son Dakika
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Türkiye, Avusturya ile EURO 2024 son 16 turunda karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında yarın Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, grup ikincisi olarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Maç, Leipzig'deki stadyumda TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Portekizli hakem Artur Soares Dias yönetecek. Türkiye'de kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Türkiye'nin 10 futbolcusu da sarı kart sınırında bulunuyor.

01.07.2024 09:41
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında yarın Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdıran Türkiye, Avusturya'yı da geçerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Leipzig şehrinde aynı adı taşıyan stadyumdaki maç, TSİ 22.00'de başlayacak.

Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamladı.

Avusturya ise Fransa, Hollanda ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 6 puanla lider olarak bitirmeyi başardı.

Bu turu geçen ekip, Hollanda- Romanya eşleşmesinin galibiyle 6 Temmuz'da Berlin'de çeyrek final mücadelesine çıkacak.

Portekizli hakem yönetecek

Avusturya ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Portekiz'den hakem Artur Soares Dias düdük çalacak.

Dias'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Ukrayna Futbol Federasyonundan Mykola Balakin olacak.

Karşılaşmada Portekizli Tiago Martins ise VAR görevini üstlenecek.

Milli Takım'da önemli eksikler

A Milli Takım'da kart cezalıları kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Milli Takım'da cezası sona eren Abdülkerim Bardakcı ise sahadaki yerini alabilecek.

Avusturya'da ise Hollanda mücadelesinde ikinci sarı kartını gören ve cezalı duruma düşen orta saha oyuncusu Patrick Wimmer, Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek.

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10 futbolcu ceza sınırında

A Milli Futbol Takımı'nda Avusturya maçı öncesinde 10 futbolcu ceza sınırında bulunuyor.

Turnuvada birer sarı kartı bulunan Zeki Çelik, Salih Özcan, Kenan Yıldız, İsmail Yüksek, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan ve Arda Güler, Avusturya maçında da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası kadrosu

A Milli Takım'ın kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli)

Orta saha: İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Hakan Çalhanoğlu (Inter)

Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)

Avusturya'nın kadrosu

Avusturya Milli Takımı'nın EURO 2024 kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler: Niklas Hedl (Rapid Wien), Heinz Lindner (Union SG), Patrick Pentz (Brondby)

Defans: Flavius Daniliuc (Salzburg), Kevin Danso (Lens), Philipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz), Stefan Posch (Bologna), Leopold Querfeld (Rapid Wien), Gernot Trauner (Feyenoord), Patrick Wimmer (Wolfsburg), Maximilian Wöber (Mönchengladbach)

Orta saha: Christoph Baumgartner (Leipzig), Florian Grillitsch (Hoffenheim), Marco Grüll (Rapid Wien), Florian Kainz (Köln), Konrad Laimer (Bayern München), Alexander Prass (Sturm Graz), Marcel Sabitzer (Dortmund), Romano Schmid (Werder Bremen), Matthias Seidl (Rapid Wien), Nicolas Seiwald (Leipzig)

Forvet: Marko Arnautovic (Inter), Maximilian Entrup (Hartberg), Michael Gregoritsch (Freiburg), Andreas Weimann (West Brom)

Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, Hakan Çalhanoğlu, Samet Akaydın, Avusturya, Portekiz, Türkiye, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, Avusturya ile EURO 2024 son 16 turunda karşılaşacak - Son Dakika

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