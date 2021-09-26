Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası sona erdi

Adana'da düzenlenen Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası sona erdi.

Son Dakika

önül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı

Vitor Pereira'dan Mesut Özil kararı! İşte Hatayspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi

Survivor'ın eski yarışmacısı Ezgi Avcı, 1 yıl önce evlendiği basketbolcu eşinden boşandı

Villasının bahçesini sürerken poşete sarılı silah ve şarjör bulan vatandaş: Bize büyü yaptılar diye düşündük

Pansuman için gittiği hastanede hayatın kaybeden kadının ölümüyle ilgili 6'sı doktor 7 kişiye 5 milyon liralık dava açıldı

DSÖ, Delta varyantı ile Mu varyantını karşılaştırdı! Ülkemizde yüzde 90'ı geçen Delta ile ilgili korkutan sözler

Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış