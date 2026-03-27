Türkiye'de yaşayan Marina Markova bir konuda çok şikayetçi

27.03.2026 20:27
VakıfBank'ın Rus yıldızı Marina Markova, VakıfBank'taki ilk günlerinden, Türkiye'deki yaşam tarzına dair konuştu. İstanbul'daki araç kullanım tarzını eleştiren Markova, ''Buradaki bazı alışkanlıkları benimsemek istemem. Özellikle de araba sürme tarzını. Burada pek çok kişi sinyal vermiyor. Ben hız yapmıyorum, çok dikkatli sürmeye çalışıyorum. Bazen de korkuyorum'' dedi.

Sultanlar Ligi ekibi VakıfBank'ın Rus yıldızı Marina Markova, VakıfBank kariyeri, Türkiye'deki yaşamı ve özel hayatı hakkında açıklamalarda bulundu.

'BU BENİ BİRAZ ŞAŞIRTTI'

VakıfBank'taki ilk günü hakkında konuşan Marina Markova, "Olimpiyat finalinden sonraki gündü, bu yüzden takım tam kadro değildi. Ama gelen oyuncular birbirlerini gördüklerine o kadar sevindiler, birbirlerini sıcak bir şekilde karşıladılar, antrenörlere sanki aile üyeleriymiş gibi sarıldılar. Bu beni biraz şaşırttı, çünkü buna alışkın değildim. Geçen sezon sonuçta üç takım değiştirdim. Sonra kulübün kendi manifestosu, oyuncular için bir dizi kural ve öneriler içeren rehberi olduğunu öğrendim. Örneğin, oyunculardan kulüp personellerine ve birbirlerine daha sık gülümsemeleri rica ediliyor. Salonda ve soyunma odasında pek çok motivasyonel söz var." dedi.

"MUHTEMELEN KİMSE BEKLEMİYORDU'

Sözlerine devam eden Rus oyuncu, "Bu ilerlemeyi sağlamak için antrenmanlara erken gelip sonra ekstra çalışıyordum, sevmediğim proteinleri bile içiyordum. Yapılan o çalışmayı bildiğim için kendime şaşırmadım. Ama tabii ki genel olarak böyle bir sezon beklemiyordum. Muhtemelen kimse beklemiyordu. Türkiye şampiyonu olduk ve Şampiyonlar Ligi'nde Final Four'a çıktık. Sezon başlamadan önce hedefimiz sadece finallere kalmaktı." ifadelerini kullandı.

'BURADA PEK ÇOK KİŞİ SİNYAL VERMİYOR'

Türkiye'de araba kullanırken çok dikkatli olmak zorunda kaldığını açıklayan Markova, "Konuşmalarımda artık "inşallah" ve "maşallah" gibi Arapça ifadeler geçmeye başladı. Buradaki bazı alışkanlıkları benimsemek istemem. Özellikle de araba sürme tarzını. Burada pek çok kişi sinyal vermiyor. Ben hız yapmıyorum, çok dikkatli sürmeye çalışıyorum. Bura da araba kullanırken bazen de korkuyorum.' sözlerini sarf etti.

'SEVGİLİMİN RUS OLMASI ŞART DEĞİL'

Son olarak özel hayatıyla ilgili de konuşan başarılı sporcu, "Özel hayatımla ilgili bir planım yok. Nasıl olursa öyle olur. Takım arkadaşlarımın çoğu zaten evli veya nişanlı; bu durum onlara hiç engel olmuyor. Tek sıkıntı, milli takımda oynayanlar için düğün veya uzun bir tatil için zaman bulmak her zaman çok zor oluyor. Sevgilimin Rus olması şart değil. En önemlisi iyi bir insan olması. Benim için az önce konuştuğumuz o aynı özellikler önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Vakıflar Bankası, Voleybol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Uygarata Ozlu Uygarata Ozlu:
    SEN BİDE ERZURUMA GEL BACIM BURDA TRAFİK LAMBASI VE SİNYAL KOLU DAHA İCAT EDİLMEDİ 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da sivil polis aracının geçişi sırasında EYP patladı Diyarbakır'da sivil polis aracının geçişi sırasında EYP patladı
Mircea Lucescu: Hak etmediğimiz bir yenilgi Mircea Lucescu: Hak etmediğimiz bir yenilgi
İbrahim Hacıosmanoğlu: Bir bakmışsınız ABD’den kupayla dönüyoruz İbrahim Hacıosmanoğlu: Bir bakmışsınız ABD'den kupayla dönüyoruz
Erzincan’da bir kişi yanarak ağır yaralandı Erzincan'da bir kişi yanarak ağır yaralandı
Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı Hiçbir iz yok Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı! Hiçbir iz yok
Nihat Kahveci’den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu Nihat Kahveci'den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu
Genç kız 80 metre yüksekliğindeki cam terastan kendini boşluğa bıraktı Genç kız 80 metre yüksekliğindeki cam terastan kendini boşluğa bıraktı
4-3’lük muhteşem maç A Milli Takım’ın finaldeki rakibi belli oldu 4-3'lük muhteşem maç! A Milli Takım'ın finaldeki rakibi belli oldu
Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu Hürmüz’e alternatif geliyor Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu! Hürmüz'e alternatif geliyor

21:18
Rusya’dan benzin ihracatına yasak
Rusya'dan benzin ihracatına yasak
20:23
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’da çatışmalar haftalar içinde bitecek
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'da çatışmalar haftalar içinde bitecek
19:32
Liverpool’a Muhammed Salah’ın yerine Türk yıldız: 100 milyon Euro’luk teklif
Liverpool'a Muhammed Salah'ın yerine Türk yıldız: 100 milyon Euro'luk teklif
19:17
Sözünü tuttu, milli galibiyet şerefine 1000 lahmacun dağıttı
Sözünü tuttu, milli galibiyet şerefine 1000 lahmacun dağıttı
19:11
Bu artık başka seviye Dürümün içinden çıkan şey inanılmaz
Bu artık başka seviye! Dürümün içinden çıkan şey inanılmaz
19:05
WP: ABD’nin İran’a saldırılarda kullandığı Tomahawk füzelerinin hızla tükenmesi Pentagon’u endişelendirdi
WP: ABD'nin İran'a saldırılarda kullandığı Tomahawk füzelerinin hızla tükenmesi Pentagon'u endişelendirdi
18:52
BAE’nin Şarika kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle araçlar su altında kaldı
BAE'nin Şarika kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle araçlar su altında kaldı
18:47
Hande Erçel serbest bırakıldı
Hande Erçel serbest bırakıldı
18:17
İsrail’e açık destek veren Ugandalı komutandan tartışmalı paylaşım
İsrail'e açık destek veren Ugandalı komutandan tartışmalı paylaşım
17:29
Fatih Terim’in yeni sezondaki takımı belli
Fatih Terim'in yeni sezondaki takımı belli
