Türkiye\'de yaşayan Marina Markova bir konuda çok şikayetçi

Sultanlar Ligi ekibi VakıfBank'ın Rus yıldızı Marina Markova, VakıfBank kariyeri, Türkiye'deki yaşamı ve özel hayatı hakkında açıklamalarda bulundu.

'BU BENİ BİRAZ ŞAŞIRTTI'

VakıfBank'taki ilk günü hakkında konuşan Marina Markova, "Olimpiyat finalinden sonraki gündü, bu yüzden takım tam kadro değildi. Ama gelen oyuncular birbirlerini gördüklerine o kadar sevindiler, birbirlerini sıcak bir şekilde karşıladılar, antrenörlere sanki aile üyeleriymiş gibi sarıldılar. Bu beni biraz şaşırttı, çünkü buna alışkın değildim. Geçen sezon sonuçta üç takım değiştirdim. Sonra kulübün kendi manifestosu, oyuncular için bir dizi kural ve öneriler içeren rehberi olduğunu öğrendim. Örneğin, oyunculardan kulüp personellerine ve birbirlerine daha sık gülümsemeleri rica ediliyor. Salonda ve soyunma odasında pek çok motivasyonel söz var." dedi.

"MUHTEMELEN KİMSE BEKLEMİYORDU'

Sözlerine devam eden Rus oyuncu, "Bu ilerlemeyi sağlamak için antrenmanlara erken gelip sonra ekstra çalışıyordum, sevmediğim proteinleri bile içiyordum. Yapılan o çalışmayı bildiğim için kendime şaşırmadım. Ama tabii ki genel olarak böyle bir sezon beklemiyordum. Muhtemelen kimse beklemiyordu. Türkiye şampiyonu olduk ve Şampiyonlar Ligi'nde Final Four'a çıktık. Sezon başlamadan önce hedefimiz sadece finallere kalmaktı." ifadelerini kullandı.

'BURADA PEK ÇOK KİŞİ SİNYAL VERMİYOR'

Türkiye'de araba kullanırken çok dikkatli olmak zorunda kaldığını açıklayan Markova, "Konuşmalarımda artık "inşallah" ve "maşallah" gibi Arapça ifadeler geçmeye başladı. Buradaki bazı alışkanlıkları benimsemek istemem. Özellikle de araba sürme tarzını. Burada pek çok kişi sinyal vermiyor. Ben hız yapmıyorum, çok dikkatli sürmeye çalışıyorum. Bura da araba kullanırken bazen de korkuyorum.' sözlerini sarf etti.

'SEVGİLİMİN RUS OLMASI ŞART DEĞİL'

Son olarak özel hayatıyla ilgili de konuşan başarılı sporcu, "Özel hayatımla ilgili bir planım yok. Nasıl olursa öyle olur. Takım arkadaşlarımın çoğu zaten evli veya nişanlı; bu durum onlara hiç engel olmuyor. Tek sıkıntı, milli takımda oynayanlar için düğün veya uzun bir tatil için zaman bulmak her zaman çok zor oluyor. Sevgilimin Rus olması şart değil. En önemlisi iyi bir insan olması. Benim için az önce konuştuğumuz o aynı özellikler önemli." değerlendirmesinde bulundu.