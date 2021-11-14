Türkiye, Dünya Kupası yolunda seri başı olacak mı?

2022 Dünya Kupası G Grubu'nda A Milli Takım, Norveç'in puan kaybetmesiyle 2. sıraya yükseldi. Gruplarda oynanacak son maçlar öncesi Hollanda'nın da Karadağ'da puan kaybetmesiyle zirve hattı karıştı. A Milli Takım'ın play-off biletini almak için tüm ipler elinde olsa da Hollanda'nın Norveç'e olası bir mağlubiyetiyle direkt olarak Katar'ın yolunu da tutabiliriz.

DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDERİZ?

A Milli Takım grubun son maçı olan Karadağ mücadelesinden galibiyetle ayrılması halinde puanını 21'e yükseltecek. Hollanda ise Norveç maçını kazanması durumunda Dünya Kupası biletini alacak ve Milliler grubu 2. bitirerek play-off turuna yükselecek. Ay-Yıldızlılar'ın Karadağ'ı yendiği senaryoda Norveç de Hollanda'yı bizim averaj üstünlüğümüzü bozmayacak bir skorla devirirse A Milli Takım direkt olarak Dünya Kupası'na katılma şansı elde edecek. Türkiye ve Norveç'in son maçlarını kaybetmesi durumunda ise play-off biletini alan yine A Milli Takım olacak.

SERİ BAŞI OLMA İHTİMALİMİZ DÜŞÜK

Fanatik'in haberine göre, Milli Takım, 2. sırada gruptan çıkması halinde Play-Off oynayacak. Grup 2.'leri arasında şu an için seri başı değiliz ve olma ihtimalimiz düşük. Seri başı olmamamız halinde deplasmana gideceğiz. Diğer gruplarda oynanacak maçların ardından seri başı ülkeler ve muhtemel rakiplerimiz belli olacak.

NASIL SERİ BAŞI OLURUZ?

A Milli Takım'ın seri başı olması diğer maçlarda alınacak skorlara bağlı. Aşağıdaki karşılaşmalarda alınacak sonuçlardan en az ikisinin lehimize sonuçlanması halinde seri başı olacağız.

İşte o maçlar:

Galler, oynayacağı 2 maçta 4'ten fazla puan alırsa +2 averajı geçmemeli.

İspanya- İsveç maçında İsveç'in 5 farkla kaybetmesi gerekiyor.

Hırvatistan- Rusya maçında Hırvatistan'ın kaybetmesi gerekiyor.

İskoçya- Danimarka maçında İskoçya'nın kaybetmesi gerekiyor.

Polonya- Macaristan maçında Polonya'nın kaybetmesi gerekiyor.

PLAY-OFF SİSTEMİ NASIL?

Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 2 ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı Play-Off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.