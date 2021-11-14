Üye Girişi
Türkiye, Dünya Kupası yolunda seri başı olacak mı? - Son Dakika

Türkiye, Dünya Kupası yolunda seri başı olacak mı?

14.11.2021 18:42

A Milli Takım, sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi. Norveç'in Letonya'yla berabere kalmasının ardından averajla 2. sıraya oturan Millilerin Hollanda'nın da Karadağ'da puan kaybetmesiyle Dünya Kupası'na direkt katılma olasılığı doğdu. İşte play-off sistemi, seri başı olma şansımız ve Dünya Kupası Avrupa Elemeleri formatına dair tüm merak edilenlerin cevabı.

2022 Dünya Kupası G Grubu'nda A Milli Takım, Norveç'in puan kaybetmesiyle 2. sıraya yükseldi. Gruplarda oynanacak son maçlar öncesi Hollanda'nın da Karadağ'da puan kaybetmesiyle zirve hattı karıştı. A Milli Takım'ın play-off biletini almak için tüm ipler elinde olsa da Hollanda'nın Norveç'e olası bir mağlubiyetiyle direkt olarak Katar'ın yolunu da tutabiliriz.

DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDERİZ?

A Milli Takım grubun son maçı olan Karadağ mücadelesinden galibiyetle ayrılması halinde puanını 21'e yükseltecek. Hollanda ise Norveç maçını kazanması durumunda Dünya Kupası biletini alacak ve Milliler grubu 2. bitirerek play-off turuna yükselecek. Ay-Yıldızlılar'ın Karadağ'ı yendiği senaryoda Norveç de Hollanda'yı bizim averaj üstünlüğümüzü bozmayacak bir skorla devirirse A Milli Takım direkt olarak Dünya Kupası'na katılma şansı elde edecek. Türkiye ve Norveç'in son maçlarını kaybetmesi durumunda ise play-off biletini alan yine A Milli Takım olacak.

SERİ BAŞI OLMA İHTİMALİMİZ DÜŞÜK

Fanatik'in haberine göre, Milli Takım, 2. sırada gruptan çıkması halinde Play-Off oynayacak. Grup 2.'leri arasında şu an için seri başı değiliz ve olma ihtimalimiz düşük. Seri başı olmamamız halinde deplasmana gideceğiz. Diğer gruplarda oynanacak maçların ardından seri başı ülkeler ve muhtemel rakiplerimiz belli olacak.

NASIL SERİ BAŞI OLURUZ?

A Milli Takım'ın seri başı olması diğer maçlarda alınacak skorlara bağlı. Aşağıdaki karşılaşmalarda alınacak sonuçlardan en az ikisinin lehimize sonuçlanması halinde seri başı olacağız.

İşte o maçlar:

  • Galler, oynayacağı 2 maçta 4'ten fazla puan alırsa +2 averajı geçmemeli.
  • İspanya- İsveç maçında İsveç'in 5 farkla kaybetmesi gerekiyor.
  • Hırvatistan- Rusya maçında Hırvatistan'ın kaybetmesi gerekiyor.
  • İskoçya- Danimarka maçında İskoçya'nın kaybetmesi gerekiyor.
  • Polonya- Macaristan maçında Polonya'nın kaybetmesi gerekiyor.

PLAY-OFF SİSTEMİ NASIL?

Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 2 ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı Play-Off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

Dünya Kupası, Milli Takım, Play Off, Norveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, Dünya Kupası yolunda seri başı olacak mı? - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mustafa Sarıgül'ü canlı yayında sinirlendiren sorusu! Elini masaya vurup, çağrıda bulundu 18:21 Mustafa Sarıgül'ü canlı yayında sinirlendiren sorusu! Elini masaya vurup, çağrıda bulundu Leyla Aydemir davasında anneden şok iddia: Kaynanam kayınpederimle birlikte olduğuma yönelik iftira attı 17:06 Leyla Aydemir davasında anneden şok iddia: Kaynanam kayınpederimle birlikte olduğuma yönelik iftira attı Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye 3600 ek gösterge üzerinden yüklendi: Fırsatçılık yapıyorlar 15:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye 3600 ek gösterge üzerinden yüklendi: Fırsatçılık yapıyorlar
Kumarda servet kaybeden Serdar Ortaç 15:30 Kumarda servet kaybeden Serdar Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti Millet İttifakı'nın kapıları HDP'ye tamamen kapanıyor mu? İYİ Parti'den CHP'ye net mesaj: Onlar varsa biz olmayız 15:10 Millet İttifakı'nın kapıları HDP'ye tamamen kapanıyor mu? İYİ Parti'den CHP'ye net mesaj: Onlar varsa biz olmayız Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor 14:45 Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor
Rusya'dan 5. nesil savaş uçağı çıkışı: Türkiye ile kendi uçağını geliştirmesi konusunda görüşmeler yürütüyoruz 12:41 Rusya'dan 5. nesil savaş uçağı çıkışı: Türkiye ile kendi uçağını geliştirmesi konusunda görüşmeler yürütüyoruz Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! 11:13 Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu

Son Dakika Haberleri
18:42 Türkiye, Dünya Kupası yolunda seri başı olacak mı?
18:33 Melih Gökçek'in kayınvalidesi 107 yaşında hayatını kaybetti
18:26 İran'da şiddetli deprem! Panik anları kameraya yansıdı
18:20 Mustafa Sarıgül'ü canlı yayında sinirlendiren sorusu! Elini masaya vurup, çağrıda bulundu
18:17 Kediye tekmelediler! Kahkaha atıp görüntüleri sosyal medyada paylaştılar
18:14 Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu'na Lütfü Türkkan tepkisi!
18:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ maçına gidecek
18:03 Ronaldo, yönetime istediği teknik direktörün ismini verdi
15:17 Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi
15:00 İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı
İran'da şiddetli deprem! Panik anları kameraya yansıdı İran'da şiddetli deprem! Panik anları kameraya yansıdı         
18:27
Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu'na Lütfü Türkkan tepkisi! Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu'na Lütfü Türkkan tepkisi!         
18:15
Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge meselesini sonuçlandırmak üzereyiz, Ocak ayında TBMM'ye getireceğiz Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge meselesini sonuçlandırmak üzereyiz, Ocak ayında TBMM'ye getireceğiz         
16:02
Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun sebebi sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun sebebi sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler         
15:39
Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı         
15:21
Damadına aşık olan kaynana, kızının düğününe gitmeyi reddetti Damadına aşık olan kaynana, kızının düğününe gitmeyi reddetti         
14:48
"HDP'den vekil olurum" diyen Nihat Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı "HDP'den vekil olurum" diyen Nihat Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı         
14:05
Güpegündüz deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler Güpegündüz deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler         
12:28
Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor         
10:48
A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor         
10:25
Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü         
09:55
Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı         
09:54
PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü         
07:27
Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi         
22:52
Erman Toroğlu'ndan bomba Milli Takım yorumu: Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak doğru yaptı Erman Toroğlu'ndan bomba Milli Takım yorumu: Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak doğru yaptı         
22:11
Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş         
15:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2021 18:53:07. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye, Dünya Kupası yolunda seri başı olacak mı? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement