Türkiye, Dünya Taekwondo Poomsae Şampiyonası'na Katılacak - Son Dakika
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Spor

Türkiye, Dünya Taekwondo Poomsae Şampiyonası'na Katılacak

Türkiye, Dünya Taekwondo Poomsae Şampiyonası\'na Katılacak

30 Kasım - 4 Aralık tarihlerinde Hong Kong'da düzenlenecek Dünya Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda Türkiye'yi 4 erkek ve 4 kadın sporcu temsil edecek. Toplam 12 kategoride yarışacak olan sporcular, çeşitli bireysel ve paire kategorilerinde mücadele edecekler.

29.11.2024 11:48  Güncelleme: 11:49
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DÜNYA Taekwondo Poomsae Şampiyonası, 30 Kasım – 4 Aralık tarihleri arasında Hong Kong'da düzenlenecek.

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi 4 erkek ve 4 kadın sporcumuz toplam 12 kategoride temsil edecek.

Türkiye'yi temsil edecek sporcular ve kategorileri şu şekilde:

Kübra Dağlı, Serbest Stil Kadınlar 17 Yaş Üstü Bireysel

Emirhan Muran, Serbest Stil Erkekler 17 Yaş Üstü Bireysel

Dilan Yaprak Alan, Poomsae Genç Kızlar Bireysel

İlker Yaman Topçu, Poomsae Genç Erkekler Bireysel

Şeyda Nur Yavuz, Poomsae Kadınlar 18-30 Yaş Bireysel

Muhammed Emir Yılmaz, Poomsae Erkekler 18-30 Yaş Bireysel

Bengü Alkan Çal, Poomsae Kadınlar 31-40 Yaş Bireysel

Ali Kemal Ustabaş, Poomsae Erkekler 31-40 Yaş Bireysel

Kübra Dağlı & Emirhan Muran, Serbest Stil 17 Yaş Üstü Pair

Dilan Yaprak Alan & İlker Yaman Topçu, Poomsae Gençler Pair

Şeyda Nur Yavuz & Muhammed Emir Yılmaz, Poomsae 30 Yaş Altı Pair

Bengü Alkan Çal & Ali Kemal Ustabaş, Poomsae 30 Yaş Üstü Pair

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Türkiye, Dünya Taekwondo Poomsae Şampiyonası'na Katılacak - Son Dakika

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