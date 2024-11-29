Türkiye, Dünya Taekwondo Poomsae Şampiyonası\'na Katılacak

Spor

DÜNYA Taekwondo Poomsae Şampiyonası, 30 Kasım – 4 Aralık tarihleri arasında Hong Kong'da düzenlenecek.

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi 4 erkek ve 4 kadın sporcumuz toplam 12 kategoride temsil edecek.

Türkiye'yi temsil edecek sporcular ve kategorileri şu şekilde:

Kübra Dağlı, Serbest Stil Kadınlar 17 Yaş Üstü Bireysel

Emirhan Muran, Serbest Stil Erkekler 17 Yaş Üstü Bireysel

Dilan Yaprak Alan, Poomsae Genç Kızlar Bireysel

İlker Yaman Topçu, Poomsae Genç Erkekler Bireysel

Şeyda Nur Yavuz, Poomsae Kadınlar 18-30 Yaş Bireysel

Muhammed Emir Yılmaz, Poomsae Erkekler 18-30 Yaş Bireysel

Bengü Alkan Çal, Poomsae Kadınlar 31-40 Yaş Bireysel

Ali Kemal Ustabaş, Poomsae Erkekler 31-40 Yaş Bireysel

Kübra Dağlı & Emirhan Muran, Serbest Stil 17 Yaş Üstü Pair

Dilan Yaprak Alan & İlker Yaman Topçu, Poomsae Gençler Pair

Şeyda Nur Yavuz & Muhammed Emir Yılmaz, Poomsae 30 Yaş Altı Pair

Bengü Alkan Çal & Ali Kemal Ustabaş, Poomsae 30 Yaş Üstü Pair