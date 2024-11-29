DÜNYA Taekwondo Poomsae Şampiyonası, 30 Kasım – 4 Aralık tarihleri arasında Hong Kong'da düzenlenecek.
Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi 4 erkek ve 4 kadın sporcumuz toplam 12 kategoride temsil edecek.
Türkiye'yi temsil edecek sporcular ve kategorileri şu şekilde:
Kübra Dağlı, Serbest Stil Kadınlar 17 Yaş Üstü Bireysel
Emirhan Muran, Serbest Stil Erkekler 17 Yaş Üstü Bireysel
Dilan Yaprak Alan, Poomsae Genç Kızlar Bireysel
İlker Yaman Topçu, Poomsae Genç Erkekler Bireysel
Şeyda Nur Yavuz, Poomsae Kadınlar 18-30 Yaş Bireysel
Muhammed Emir Yılmaz, Poomsae Erkekler 18-30 Yaş Bireysel
Bengü Alkan Çal, Poomsae Kadınlar 31-40 Yaş Bireysel
Ali Kemal Ustabaş, Poomsae Erkekler 31-40 Yaş Bireysel
Kübra Dağlı & Emirhan Muran, Serbest Stil 17 Yaş Üstü Pair
Dilan Yaprak Alan & İlker Yaman Topçu, Poomsae Gençler Pair
Şeyda Nur Yavuz & Muhammed Emir Yılmaz, Poomsae 30 Yaş Altı Pair
Bengü Alkan Çal & Ali Kemal Ustabaş, Poomsae 30 Yaş Üstü Pair
Son Dakika › Spor › Türkiye, Dünya Taekwondo Poomsae Şampiyonası'na Katılacak - Son Dakika
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