Türkiye-Faroe Adaları maçına doğru - Son Dakika
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Türkiye-Faroe Adaları maçına doğru

03.06.2022 18:24

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yarın Türkiye ile karşılaşacak Faroe Adaları'nda teknik direktör Hakan Ericson, Türkiye'nin zaaflarından faydalanmaya çalışacaklarını söyledi.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yarın Türkiye ile karşılaşacak Faroe Adaları'nda teknik direktör Hakan Ericson, Türkiye'nin zaaflarından faydalanmaya çalışacaklarını söyledi.

Maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Ericson, Türkiye ile oynamanın kendileri için büyük bir keyif olduğunu söyleyerek, "Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Antalya'da güzel sahalarda çalıştık. Buraya biraz daha erken geldik hava şartlarına alışmak için. Bizim için Türkiye ile oynamak büyük keyif. Türkiye harika bir futbol ülkesi. Maçı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin teknik kapasitesinin yüksek olduğunu söyleyen Ericson, "Üçüncü bölgede fazla kombinasyonlar yapan, topla oynamayı seven güçlü bir takım. Aynı zamanda iyi savunma yapabilen bir ekip. Türkiye'nin zaaflarından faydalanmaya çalışacağız. Onların bölgesinde oynamak kolay değil, o bölgede planımıza sadık kalarak bir şeyler yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

Hansson: "Türkiye'nin büyük bir hayranıyım, bu ülkeyi çok seviyorum"

Basın toplantısına katılan oyuncu Hallur Hansson ise Türkiye'yi çok sevdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Burada olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin büyük bir hayranıyım, bu ülkeyi çok seviyorum. Yarın zor bir maç olacak. Türkiye çok güçlü bir takım. İyi hazırlandık ve yarın elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Türkiye liginin bazı maçlarını izleme şansım oldu. Çok tutkulu gözüken taraftarları var. Üst düzey bir lig. Burada oynanan oyun ve oyuncular üst seviyede."

Faroe Adaları maçın son hazırlığını ise Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yaptı.

Faroe Adaları ekibi 15 dakikası basına açık olan antrenmanda ısınma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Türkiye-Faroe Adaları maçına doğru
Türkiye-Faroe Adaları maçına doğru
Türkiye-Faroe Adaları maçına doğru
Türkiye-Faroe Adaları maçına doğru
Türkiye-Faroe Adaları maçına doğru
Türkiye-Faroe Adaları maçına doğru

YORUMLAR
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Türkiye-Faroe Adaları maçına doğru - Cengiz Ünder Türkiye-Faroe Adaları maçına doğru - Cengiz Ünder Türkiye-Faroe Adaları maçına doğru - Stefan Kuntz (2) Türkiye-Faroe Adaları maçına doğru - Stefan Kuntz (2)
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye-Faroe Adaları maçına doğru - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye-Faroe Adaları maçına doğru - Son Dakika
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