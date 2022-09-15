A Milli Futbol Takımı'nın yeni formaları tanıtıldı! İşte beğeni toplayan yeni tasarımlar - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı'nın yeni formaları tanıtıldı! İşte beğeni toplayan yeni tasarımlar

15.09.2022 11:51
A Milli Futbol Takımı'nın yeni formaları tanıtıldı! İşte beğeni toplayan yeni tasarımlar

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, A Milli Futbol Takımı yeni forması görücüye çıkarıldı. Geleneksel forma tasarımıyla benzerlik gösteren yeni Ay-Yıldızlı formamızın yeni tasarımı beğeni topladı.

Avrupa için hazırlıklarını sürdüren ve Uluslar Ligi C Grubunda yer alan Milli Takımımızın yeni formaları tanıtıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun paylaşımıyla görücüye çıkan formalar, 'Bizim Çocuklarla Hep Yan Yana' sloganıyla satışta.

İşte yeni formalar;

DEPLASMAN İÇİN KIRMIZI FORMA

Kırmızı tonlarının ön plana çıkarıldığı dış saha formasında Türk kültürünün ilham kaynaklarından geleneksel altıgen çini deseni kullanıldı.

İÇ SAHA BEYAZ FORMA

Beyaz formanın orta şeridi için deplasman formasının tasarımı tercih edilmiş. İç saha formamızın beyaz yerlerinde de geleneksel çini deseni ayrıntıları yer alıyor.

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Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı'nın yeni formaları tanıtıldı! İşte beğeni toplayan yeni tasarımlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı'nın yeni formaları tanıtıldı! İşte beğeni toplayan yeni tasarımlar - Son Dakika
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