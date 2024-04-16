Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu\'na 28 Nisan\'da start verilecek

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenecek Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu, 28 Nisan Pazar günü tarihi Yarımada Parkuru'nda koşulacak.

Maratonda birinciye 15, ikinciye 10 üçüncüye ise 8 bin avro para ödülü verilecek.

Organizasyon öncesi Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti'nde düzenlenen tanıtım toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle katıldı.

Renay Onur, yarı maraton koşanların sayısının maratona oranla daha fazla arttığını dile getirdi.

Maratona katılım için yaş sınırının daha önce 18 olduğunu vurgulayan Renay Onur, "Bu yıl bir ilke imza attık. 16 yaş ve üstü çocuklar, gençler de maratonu koşabilecek." şeklinde konuştu.

Organizasyonda 72 ülkeden sporcuların yer alacağını belirten Onur, "Geçen yıl 12 bin olan katılımcı sayısı bu sene 16 bine çıktı. Hem yurt içinden hem yurt dışından ciddi bir katılım olduğunu görüyoruz. Rekor katılımla koşuyor olacağız." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye-TUR 2024) final etabının da 28 Nisan'da İstanbul'da yapılacağını hatırlatan Onur, sporseverler için keyifli bir gün olacağını söyledi.

Fatih Çintimar: "Dileğim bu sene de parkurda bir dünya rekoru görmek"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İstanbul Yarı Maratonu'nun dünyanın en hızlı yarışlarından birisi olduğuna değinerek, "Türkiye'nin ve dünyanın en güzel mekanlarından birinde, boğazda koşulan bu yarı maraton hepimiz için, dünya için, atletizm için, elit sporcular için son derece önemli." dedi.

Olimpiyat kotası için erkeklerde puana ihtiyacı olan elit düzeydeki sporcuların maratonu tercih edeceğine dikkati çeken Çintimar, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yılı Gençlik ve Spor Bakanlığımız hareketlilik yılı ilan etti. Hareketlilik yılı içerisinde de maratondan daha hareketli bir şey olacağını düşünmüyorum. Hareketliliğin temel anlamı zaten atletizm. Onun için atletizme ne kadar yatırım yaparsak, insanımızın hareket edebilmesini sağlayacağımızı düşünüyorum."

Antalya'nın 21 Nisan'da Yürüyüş Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağını vurgulayan Çintimar, "Yürüyüş Dünya Şampiyonası da atletizmin bir branşı ve bu şampiyona bugüne kadar Türkiye'de düzenlenmiş, kota veren en büyük organizasyondur. 80 kota verilecek, bunlardan 25 takım olimpiyatta yarışacak, 23'ü ülkemizde seçilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Çintimar, 2013 yılından sonra İstanbul Yarı Maratonu parkurunun daha da geliştirildiğini hatırlatarak, "Rekorların koşulduğu bir alan oldu. Dileğim inşallah bu sene de bu parkurda bir dünya rekoru görürüz." temennisinde bulundu.

Fatih Çintimar, 19'uncu İstanbul Yarı Maratonu'nda en iyi fotoğrafı çeken sporseverin federasyon tarafından İtalya'da haziran ayında düzenlenecek Avrupa Atletizm Şampiyonası'na götürüleceğini sözlerine ekledi.

Sezgin Lüle: "Cumhuriyetten bir yıl sonra kurulan Türkiye İş Bankası'nın 100. yılını kutluyoruz"

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, sponsorluktan mutluluk duyduklarını vurgulayarak, "Geçen sene 100. yılda bu maratona isim sponsoru olarak ilk adımı atmıştık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen milli mücadeleyi de bir maratona benzetebiliriz. Geçen sene '100 yılın koşusu' temasıyla bir araya geldik. Bu yıl yine Atatürk'ün vizyonuyla cumhuriyetten bir yıl sonra kurulan Türkiye İş Bankası'nın 100. yılını kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Organizasyon için 18 yaş bariyerinin kaldırılmasının önemli olduğuna dikkati çeken Lüle, "Sporun, kitlelere ulaştırılması ve gençler tarafından benimsenmesinde yaş sınırının kaldırılmasını çok kıymetli buluyorum." dedi.

İş Bankası'nın spordaki desteğinin farklı alanlarda da devam ettiğini vurgulayan Lüle, "Türkiye Satranç Federasyonu ile 19 yıldır devam eden bir birlikteliğimiz var. Artık orada sponsorluğun ötesine geçmiş, satranç sporuyla güçlü bağlar oluşturmuş durumdayız. Umarım maratonla da sponsorluk ilişkimiz böyle uzun soluklu olur." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yaz Paris'te gerçekleştirilecek olimpiyat oyunlarında da sporcuları destekleyeceklerini belirten Lüle, "Ülkemizi, bayrağımızı temsil edecek genç sporcularımıza yol arkadaşı olmak, özellikle onların gençlere ilham verecek başarı hikayelerine tanıklık etmek için yanlarında olacağız. Sporun bu alanına da destek vermeye başladık. Ülkemizin olimpiyatlara katılışının 100. yıldönümünde yine Paris'te bir araya geliyoruz. 100 gün var, onun da heyecanını yaşıyoruz. Umarım sporcularımız başarılar getirirler." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ise maratonun Türkiye'nin, dünyanın en güzel manzaralarından birinde koşulacağına dikkati çekerek, "Tüm İstanbulluları harekete, spor yapmaya, kentin güzellikleriyle buluşmaya davet ediyoruz." dedi.

Yarı olimpiyat olarak ifade edilen 2027 Avrupa Olimpiyatları'na İstanbul'un ev sahipliği yapacağını hatırlatan Çağlar, "Böylece kentimiz ilk kez farklı spor branşlarını tek çatı altında toplayan devasa bir organizasyonu da yapmış olacak." şeklinde konuştu.

En önemli hedeflerden bir tanesinin 2036 Yaz Olimpiyat Oyunları'nı İstanbul'a kazandırma çabası olduğunu kaydeden Çağlar, "Dünyanın en iyi 11 maratonundan birisi olan maratonumuzun yeni rekorlarla dillendireceğimiz bir organizasyon olmasını diliyorum. Herkese başarılar diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.