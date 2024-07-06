Türkiye, İtalya'ya mağlup oldu - Son Dakika
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Spor

Türkiye, İtalya'ya mağlup oldu

Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası yarı final maçında Türkiye, İtalya'ya 90-63 mağlup oldu. Milli takım, üçüncülük maçında yarın Yeni Zelanda ile karşı karşıya gelecek. Turnuvanın finalinde ise ABD ile İtalya, şampiyonluk mücadelesi verecek.

06.07.2024 22:17
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Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Martin Horozov (Bulgaristan), Nicolas Fernandes (Avustralya), Fernando Leite (Brezilya)

Türkiye: Rrezon Elezay 3, Mete Paçacı 4, Mert Kocagözoğlu 11, Yavuz Selim Kara, Kaan Onat 10, Anıl Alyanak, Cengiz Coşkun 14, Atahan Akbaş 4, Derin Can Üstün 4, Aldin Türkoğlu 8, Emirhan Serbest 2, Ahmet Arda Aydın 3

İtalya: Perez 14, Mathis 12, Nistrio, Lonati 12, Garavaglia 18, Hassan 9, Granai 2, Carnevale 4, Suigo 2, Accorsi, Ceccato 17, Angeletti

1. Periyot: 15-23

Devre: 26-42

3. Periyot: 41-68

Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası yarı final maçında Türkiye, İtalya'ya 90-63 mağlup oldu.

Milli takım, üçüncülük maçında yarın 17.00'de Yeni Zelanda ile karşı karşıya gelecek. Turnuvanın finalinde ise ABD ile İtalya, saat 20.00'de şampiyonluk mücadelesi verecek.

Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye, İtalya'ya mağlup oldu - Son Dakika

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