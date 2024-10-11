Türkiye-Karadağ maçından notlar - Son Dakika
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Türkiye-Karadağ maçından notlar

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Karadağ'ı Samsun'da konuk eden A Milli Futbol Takımı, son oynadığı İzlanda maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı.

11.10.2024 22:46
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında KaradağSamsun'da konuk eden A Milli Futbol Takımı, son oynadığı İzlanda maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı.

UEFA Uluslar B Ligi'nin ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 yenerek ilk galibiyetini alan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, 19 Mayıs Stadı'ndaki Karadağ maçında İzlanda maçına göre ilk 11'de 2'si zorunlu 5 değişiklik yaptı.

Montella, sakatlıkları bulunan kaleci Mert Günok ile İsmail Yüksek'in yanı sıra Eren Elmalı, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir'in yerine Ferdi Kadıoğlu, Yunus Akgün, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz ve kaleci Uğurcan Çakır'a karşılaşmada şans verdi.

Karadağ'da 4 değişiklik

Karadağ Teknik Direktörü Robert Prosinecki, 2-1 kaybettikleri Galler maçından farklı olarak kaleci Milan Mijatovic, Slobodan Rubezic, Milos Brnovic ve Stefan Mugosa yerine kaleci Igor Nikic, Igor Vujacic, Marko Bakic ve Nikola Krstovic'i oynattı.

Futbolseverler 33 bin 919 kişilik stadyumu doldurdu

Samsun, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında Karadağ ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'na 1 yıl aradan sonra yeniden ev sahipliği yaptı.

33 bin 919 seyirci kapasiteli Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Samsunlu futbolseverler kendilerine ayrılan biletleri 1 saat içinde tüketti. Stadyumdaki tüm futbolseverlere Türk bayrağı dağıtıldı.

Taraftarlar, A Milli Takım oyuncularını tek tek tribünlere davet ederek alkışladı.

Stadyumda 50'si özel güvenlik, bini de resmi güvenlik personeli olmak üzere toplam 1550 personel güvenliği sağladı.

Tamamı dolan stadyumda Karadağ'ın az sayıdaki taraftarları da Samsunlularla birlikte maçı takip etti.

Futbolseverler, stadyumda "Ceddin Deden" adlı mehter marşıyla coştu.

Samsunlular, maraton tribününde dev Türk bayrağı açtı.

İki ülkenin milli futbolcuları seremoniye, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Samsun Şubesi (EMŞAV) ile Samsun Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünün organizasyonu kapsamında şehit ve gazi çocuklarıyla çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcı Çiğdem Karaaslan da stadyumdaki yerine aldı.

Kaynak: AA

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