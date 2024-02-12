Türkiye Kros Türkiye Şampiyonası, Isparta'da gerçekleştirildi.
2023 - 2024 Okul Sporları faaliyet programında yer alan Genç A - B ve Yıldızlar Kros Türkiye Birinciliği müsabakaları, Gölcük Tabiat Parkı'nda gerçekleştirildi. Müsabakalara 52 ilden 554 sporcu katıldı. Nefes kesen müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, Spor Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü İsmail Toğar ve protokol tarafından takdim edildi.
Danayiyen, bu tür ulusal organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, müsabakalara katılan tüm sporcuları tebrik etti.
Yıldız Kızlarda: Erzurum Zübeyde Hanım Orta Okulu birinci, Bingöl Mevlana Orta Okulu ikinci, Gazipaşa Orta Okulu üçüncü.
Yıldız Erkeklerde: Eryaman Şehit Abdülkadir Yüzbaşıoğlu Ortaokulu birinci, Van Şehit Binbaşı Kıvanç Cesur Orta Okulu ikinci, Bingöl Solhan Yatılı Bölge Orta Okulu üçüncü.
Genç Kızlar A Kategorisinde: Van Bilim Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Eskişehir TOKİ Şehit İsmail Tetik Anadolu Lisesi ikinci, Muş Spor Lisesi üçüncü.
Genç Erkekler A Kategorisinde: Ağrı Spor Lisesi birinci, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Manisa Akhisar Kayan Ergün M.T.AL. üçüncü oldu. - ISPARTA
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