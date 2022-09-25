Türkiye Drag Şampiyonası'nın 2. ayak yarışı Antalya'da tamamlandı - Son Dakika
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Türkiye Drag Şampiyonası'nın 2. ayak yarışı Antalya'da tamamlandı

25.09.2022 18:40
Türkiye Drag Şampiyonası'nın 2. ayak yarışı Antalya'da tamamlandı

Türkiye Motosiklet Federasyonunun yarış takviminde yer alan Türkiye Drag Şampiyonası'nın ikinci ayağı Antalya'da sona erdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun yarış takviminde yer alan Türkiye Drag Şampiyonası'nın ikinci ayağı Antalya'da sona erdi.

Kepez Belediyesince, Odabaşı Mahallesi'ndeki Kepez Drag Pisti'nde gerçekleştirilen şampiyonaya 81 yarışmacı katıldı.

İki gün süren yarışlarda street 1 (600 cc) kategorisinde Fatih Akın Akkuş, street 1 (750 cc) kategorisinde İbrahim Nişli, süper street (1000-1300 cc) kategorisinde Muhammed Kamil Kırbaş, standart 2 (1000-1300 cc) kategorisinde Berke Bor, street 2 (1000-1300 cc) kategorisinde Ufuk Işık ve kadınlarda ise İrem Sümeyye Ölçeksiz birinci oldu.

Şampiyona ödül töreniyle sona erdi.

YORUMLAR
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Kepez Belediyesinden eğitime katkı Kepez Belediyesinden eğitime katkı Türkiye Drag Şampiyonası'nın ikinci ayağı Antalya'da başladı Türkiye Drag Şampiyonası'nın ikinci ayağı Antalya'da başladı
Kaynak: AA

Motosiklet, Antalya, Türkiye, Kepez, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Drag Şampiyonası'nın 2. ayak yarışı Antalya'da tamamlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Türkiye Drag Şampiyonası'nın 2. ayak yarışı Antalya'da tamamlandı - Son Dakika
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