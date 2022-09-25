İki gün süren yarışlarda street 1 (600 cc) kategorisinde Fatih Akın Akkuş, street 1 (750 cc) kategorisinde İbrahim Nişli, süper street (1000-1300 cc) kategorisinde Muhammed Kamil Kırbaş, standart 2 (1000-1300 cc) kategorisinde Berke Bor , street 2 (1000-1300 cc) kategorisinde Ufuk Işık ve kadınlarda ise İrem Sümeyye Ölçeksiz birinci oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Türkiye Drag Şampiyonası'nın 2. ayak yarışı Antalya'da tamamlandı - Son Dakika

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