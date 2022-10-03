Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlandı.
Organizasyonun dördüncü gününde 6 grupta 12 müsabaka oynandı.
Grup aşamasını ilk 2'de tamamlayan 12 takımın yanı sıra üçüncü sıradaki en iyi 4 ekip, son 16 turuna yükseldi.
Ampute Futbol Dünya Kupası'nın dördüncü gününde yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Türkiye- Haiti: 1-1
Fransa- Liberya: 0-5
B Grubu:
Meksika- Japonya: 0-2
Kolombiya- Almanya: 3-0
C Grubu:
ABD-Endonezya: 5-0
İngiltere- Arjantin: 2-3
D Grubu:
İran- Fas: 0-0
Brezilya-İrlanda: 4-0
E Grubu:
Polonya- İspanya: 3-0
Özbekistan- Tanzanya: 0-2
F Grubu:
Angola- İtalya: 7-0
Uruguay- Irak: 2-3
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