Türkiye Şampiyonası'nda utanç! Sahaya dalan yönetici, çocukların gözü önünde hakeme kafa attı - Son Dakika
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Türkiye Şampiyonası'nda utanç! Sahaya dalan yönetici, çocukların gözü önünde hakeme kafa attı

02.04.2023 13:18

U14 Türkiye Şampiyonası'nda Talasgücü Belediyespor ile karşılaşan Osmaniye Akdenizspor'da bir yönetici, kart göstermek için kulübeye yönelen hakeme kafa attı. Sarı kartı elinden düşüren hakem, ardından yardımcılarını yanına çağırdı ve maçı tatil etti. Karşılaşmanın yarıda kalması sonrası Talasgücü Belediyespor, mücadeleyi hükmen kazanarak adını finale yazdırdı.

U14 Türkiye Şampiyonası'nda Talasgücü Belediyespor- Osmaniye Akdenizspor karşılaşması yarıda kaldı. Yönetici, hakeme kafa atarken Talasgücü müsabakayı hükmen kazandı.

MAÇ YARIDA KALDI

Mersin Grubu'nda ilk maçına Seyfi Ali Stadı'nda Adana Seyhan Belediyespor karşısında çıkan Talasgücü Belediyespor, rakibini Emirhan Bircan'ın attığı tek gol ile mağlup ederek grup maçlarına iyi bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertliler ikinci maçında Osmaniye Akdenizspor ile karşı karşıya geldi. Talasgücü Belediyespor'un 2-0'lık üstünlüğü ile devam eden karşılaşma yarıda kaldı.

YÖNETİCİ HAKEME KAFA ATTI

Maçın orta hakemi, Osmaniye Akdenizspor kulübesinden bir yöneticiye kart göstermeye giderken yönetici sahaya girerek hakeme kafa attı. Sarı kartı elinden düşüren hakem, ardından yardımcılarını çağırdı ve maçı tatil etti. Maçın yarıda kalması sonrası Talasgücü Belediyespor hükmen kazanarak adını finale yazdırdı. Sarı-lacivertliler final oynayacak.

Olay anından kareler:

Türkiye Şampiyonası'nda utanç! Sahaya dalan yönetici, çocukların gözü önünde hakeme kafa attı
Türkiye Şampiyonası'nda utanç! Sahaya dalan yönetici, çocukların gözü önünde hakeme kafa attı
Türkiye Şampiyonası'nda utanç! Sahaya dalan yönetici, çocukların gözü önünde hakeme kafa attı
Kaynak: İHA
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