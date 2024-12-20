Türkiye Satranç Federasyonu'ndan Kalıcı Başarı Hedefi - Son Dakika
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Türkiye Satranç Federasyonu'ndan Kalıcı Başarı Hedefi

Türkiye Satranç Federasyonu\'ndan Kalıcı Başarı Hedefi

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, dünya çapında yükselen yıldız oyuncularla kalıcı milli takım başarısı oluşturma hedefini açıkladı. Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda büyükustalar mücadele etti.

20.12.2024 13:04  Güncelleme: 13:06
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TÜRKİYE Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, dünya çapında yükselen yıldız oyunculara sahip olduklarını belirterek, "Amacımız kalıcı milli takım başarısı oluşturmak" dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen şampiyonada, 16 sporcu mücadele etti. Bu yıl ilk kez eleme usulü yapılan organizasyonda, finale büyükustalar Mustafa Yılmaz ve Vahap Şanal yükseldi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, turnuvaya yoğun ilgi olduğunu söyledi. Bu yıl organizasyon formatını dünya kupasını örnek alarak değiştirdiklerini belirten Apaydın, "Bu formata, büyükustalar ve milli sporcularla yaptığımız toplantılar sonucu karar verildi. Sporcular için elimizden gelen en iyi imkanlarla bu organizasyonu yapmak istiyoruz" dedi.

Federasyonun başkanlığına yeni seçildiğini anımsatan Apaydın, "Bizim için kalıcı milli takım başarısı önemli. Dünya çapında yükselen yıldız oyuncularımız var. Bu yıldızların yetişmesindeki emekleri için önceki dönem yönetime de teşekkür ediyorum. Amacımız dünya çapında yükselen yıldız oyuncularımızla kalıcı milli takım başarısı oluşturmak. Bunun için altyapı çok önemli. Altyapıya, kadın satrancına yatırımlarımız devam edecek" diye konuştu.

Büyük şampiyonalarda başarı kazanmak ve önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmak istediklerini de aktaran Fethi Apaydın, Türkiye'de 1 milyon 400 bin lisanslı satranç oyuncusu bulunduğunu kaydetti.

Büyükusta Mustafa Yılmaz da Türkiye Şampiyonası'nda finale kaldığı için mutlu olduğunu belirtti. Performansından memnun olduğunu aktaran Yılmaz, "Final zorlu ve heyecan verici olacak. Kazanarak şampiyon olmak istiyorum" dedi.

Yılmaz'ın finaldeki rakibi Büyükusta Vahap Şanal ise bu yılki Türkiye Şampiyonası'nın tarihinin en güçlü turnuvası olduğunu dile getirdi. 20 yıldır satranç oynadığına dikkati çeken Şanal, "Bu kadar kaliteli bir turnuvada finale kaldığım için çok mutluyum. Finalde de elimden geleni yapacağım" dedi.

5 büyükusta ve 4 uluslararası ustanın katıldığı, toplam 1 milyon 250 bin lira ödülün dağıtılacağı organizasyon, 22 Aralık Pazar günü sona erecek.

Kaynak: DHA

Milli Takım, Antalya, Türkiye, Eğitim, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Satranç Federasyonu'ndan Kalıcı Başarı Hedefi - Son Dakika

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