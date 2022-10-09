Her iki ekibin de 3 sayılık basketler bulduğu ilk 7 dakikalık bölümü 18-18 eşitlikle geçildi. Kalan bölümde Prewitt ve Melson'la 3 sayılık basketler bulmaya devam eden Aliağa Petkimspor, ilk periyodu 26-22 önde bitirdi.

Kaynak: AA

Nusret Yıldırım, Emin Moğulkoç, Cem Ulusoy, Ege Arar, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

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