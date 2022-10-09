Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

09.10.2022 17:14
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon: ENKAHakemler: Emin Moğulkoç, Erhan Gürsel, Yiğit GönültaşAliağa Petkimspor: Prewitt 16, İsmail Cem Ulusoy 15, Melson 20, Aldridge 5, Simmons 8, Ege Arar, Webster 7, Nusret Yıldırım 2, Dorukhan Engindeniz 6, Murat Meriç KuntkerAnadolu Efes: Micic 17, Buğrahan Tuncer 14, Bryant 15, Polonara...

Salon: ENKA

Hakemler: Emin Moğulkoç, Erhan Gürsel, Yiğit Gönültaş

Aliağa Petkimspor: Prewitt 16, İsmail Cem Ulusoy 15, Melson 20, Aldridge 5, Simmons 8, Ege Arar, Webster 7, Nusret Yıldırım 2, Dorukhan Engindeniz 6, Murat Meriç Kuntker

Anadolu Efes: Micic 17, Buğrahan Tuncer 14, Bryant 15, Polonara 9, Zizic 12, Doğuş Balbay, Clyburn 15, Egemen Güven 2, Egehan Arna 5, Erten Gazi, Karahan Tuan Efeoğlu

1. periyot: 26-22

Devre: 48-45

3. periyot: 62-64

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 89-79 mağlup etti.

Her iki ekibin de 3 sayılık basketler bulduğu ilk 7 dakikalık bölümü 18-18 eşitlikle geçildi. Kalan bölümde Prewitt ve Melson'la 3 sayılık basketler bulmaya devam eden Aliağa Petkimspor, ilk periyodu 26-22 önde bitirdi.

İkinci periyoda Webster ve Nusret'in basketleriyle başlayan Aliağa Petkimspor, 14. dakikada Dorukhan'ın 3 sayılık basketiyle aradaki farkı 11 sayıya kadar çıkardı: 35-24. Farkın azaltan rakibi karşısında üstünlüğünü koruyan Aliağa Petkimspor, son 3 dakikasına 41-35 üstün girdiği devreyi 48-45 galip tamamladı.

Üçüncü periyoda 10-0'lık seriyle başlayan ve 55-48 üstünlük kuran Anadolu Efes, periyodun son 4 dakikasına 57-55 önde girdi. Konuk ekip periyodu 64-62 üstün bitirdi.

Son periyodun başında rakibine sayı şansı tanımayan Anadolu Efes, Clyburn ve Buğrahan'ın basketleriyle 35. dakikada farkı 18 sayıya çıkardı: 85-67. Anadolu Efes müsabakadan 89-79 galip ayrıldı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Nusret Yıldırım, Emin Moğulkoç, Cem Ulusoy, Ege Arar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:02 Kadıköy'de inanılmaz maç! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendi
21:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'deki patlama hakkında Vali Yerlikaya'ya cevap: Doğal gaz kaynaklı değil
21:19 Ampute Futbol Milli Takımı, Angola'yı 4-1 yenerek Dünya Kupası'nı kazandı
21:10 Sibel Can'ın oğlunun düğününde misafirlerin tabağı gündem oldu: İlk defa öyle bir jest gördük
20:49 İşte Benim Stilim programıyla tanınan Emel Özkızıltaş estetikle bambaşka biri oldu
20:48 Arsenal, sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup etti
20:32 Şarkıcı Sibel Can'ın oğlu Engincan'ın düğün töreninden ilk görüntüler paylaşıldı
19:48 Dinamo Kiev maçı, hava saldırısı uyarısıyla yarım kaldı!
19:34 Kadıköy'deki bir binada patlama meydana geldi: 3 ölü
19:34 Malezya'da çamaşır makinesinin içinden 6 metre uzunluğunda yılan çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 22:16:57. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement