Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin ilk haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika

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