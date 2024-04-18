Yerimizi garantiledik! Şampiyon olan takım, Devler Ligi'ne direkt katılacak - Son Dakika
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Yerimizi garantiledik! Şampiyon olan takım, Devler Ligi'ne direkt katılacak

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UEFA Konferans Ligi'nde Fiorentina'nın Viktoria Plzen'i 2-0 mağlup ederek elemesinin ardından Türkiye, UEFA ülke puanı klasmanında 9. sırada bitirmeyi garantiledi. Bu gelişmeyle birlikte Süper Lig 2024-25 sezonu şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılacak. Aynı sezonun lig ikincisi ise gruplara kalabilmek için 2 eleme turu oynayacak.

18.04.2024 22:37  Güncelleme: 22:53
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Türkiye'ye UEFA sıralamasıyla ilgili güzel bir haber geldi. UEFA Konferans Ligi çeyek finalinde Fiorentina'nın sahasında Viktoria Plzen'i 2-0 mağlup ederek kupa dışına itmesinin ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı klasmanında sezonu 9. sırada bitirmesi kesinleşti.

3 BASAMAK BİRDEN YÜKSELDİK

Geçtiğimiz sezon 12. sırada yer alan Türkiye, Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımızın topladığı puanlarla birlikte UEFA ülke puanı klasmanında 3 basamak birden yükseldi.

ŞAMPİYON OLAN TAKIM DİREKT KATILACAK

Bu gelişmeyle birlikte Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonu şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılma hakkı elde edecek. Aynı sezonun lig ikincisi ise gruplara kalabilmek için 2 eleme turu oynayacak.

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Son Dakika Spor Yerimizi garantiledik! Şampiyon olan takım, Devler Ligi'ne direkt katılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ender Kervancıoğlu: Galatasaray şampiyonlar ligi kadrosunu oluşturmaya başlayabilir öyleyse. 42 36 Yanıtla Murat Yıldırım: Tff gidiyor o kadar emin olma öyleyse :) 8 3
  • Görünmez Adam: Desenize bu sene yine bir sürü ön eleme var. Baksana 2024 2025 sezonu şampiyonu diyor. Bu sene 2023 2024 sezonu oynanıyor bu sene şampiyon olursa GS yine bir dünya eleme.fb bjk içinde gecerli 8 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Yerimizi garantiledik! Şampiyon olan takım, Devler Ligi'ne direkt katılacak - Son Dakika
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