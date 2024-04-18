Yerimizi garantiledik! Şampiyon olan takım, Devler Ligi'ne direkt katılacak

Türkiye'ye UEFA sıralamasıyla ilgili güzel bir haber geldi. UEFA Konferans Ligi çeyek finalinde Fiorentina'nın sahasında Viktoria Plzen'i 2-0 mağlup ederek kupa dışına itmesinin ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı klasmanında sezonu 9. sırada bitirmesi kesinleşti.
Geçtiğimiz sezon 12. sırada yer alan Türkiye, Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımızın topladığı puanlarla birlikte UEFA ülke puanı klasmanında 3 basamak birden yükseldi.
Bu gelişmeyle birlikte Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonu şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılma hakkı elde edecek. Aynı sezonun lig ikincisi ise gruplara kalabilmek için 2 eleme turu oynayacak.
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Olympiakos Teknik Direktörü Jose Mendilibar, Fenerbahçe ile oynadıkları zorlu maçta dayanma güçlerini sonuna kadar kullandıklarını belirterek, penaltı atışlarına kalmasının futbolcuların becerisine bağlı olduğunu söyledi. Mendilibar ayrıca, Avrupa kupalarında yarı finale kalmanın kendisini şanslı hissettirdiğini ve penaltılara bakmadığını ifade etti.
UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos'u konuk eden temsilcimiz Fenerbahçe, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-0 biten müsabakada rakibine penaltılarda kaybederek Avrupa defterini kapattı.
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