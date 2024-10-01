U16 Milli Takım Türkmenistan ile Salı Günü Maç Yapacak - Son Dakika
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U16 Milli Takım Türkmenistan ile Salı Günü Maç Yapacak

U16 Milli Takım Türkmenistan ile Salı Günü Maç Yapacak

U16 Milli Takım, Türk Devletleri U16 Turnuvası'nda Türkmenistan ile karşılaşıyor.

01.10.2024 12:22
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U16 Milli Takımım, Türk Devletleri U16 Futbol Turnuvası ilk maçında bugün Türkmenistan ile karşılaşacak.

Erzurum'da Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 15.00'te başlayacak. Turnuvanın diğer maçında Kırgızistan ile turnuvaya misafir ülke olarak katılan Gürcistan saat 12.00'de karşı karşıya gelecek. Turnuvanın ikinci gününde Özbekistan ile Gürcistan, Türkmenistan ile Azerbaycan 2 Ekim Çarşamba günü karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, turnuvadaki bir sonraki maçını 4 Ekim Cuma günü Azerbaycan ile oynayacak. Ardından 6 Ekim Pazar günü oynanacak sıralama maçları ile turnuva sona erecek.

U16 Milli Takımımızın Türk Devletleri U16 Futbol Turnuvası aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: Kaleciler: Cem Efe Eroğlu (Altınordu), Sadullah Yiğit Kabakuşak (Antalyaspor A.Ş.), Tolga Sancak (Göztepe A.Ş.), Defans: Hasan Mert Tuncel (Beşiktaş A.Ş.), Yağız Fikri Şen (Fenerbahçe A.Ş.), Bilal Demirağ (Altınordu), Ramazan Özçelik (Antalyaspor A.Ş.), Vatan Karanfil (Antalyaspor A.Ş.), Kerem Biçer (Beşiktaş A.Ş.), Üveys Yasir Satık (Antalyaspor A.Ş.), Emirhan Çolak (Beşiktaş A.Ş.), Orta Saha: Efe Seçil (Tümosan Konyaspor), Emirhan Ateş (Fenerbahçe A.Ş.), Necati Oğulcan Yançel (Galatasaray A.Ş.), Yunus Eymen Eğri (Beşiktaş A.Ş.), Hasan Yakup İlçin (Antalyaspor A.Ş.), Adnan Efe Fettahoğlu (Fenerbahçe A.Ş.), Mustafa Duru (Altınordu), Kerem Gündüz (Fenerbahçe A.Ş.), Ali Demirbilek (Antalyaspor A.Ş.), Yiğit Metin Yumak (Göztepe A.Ş.), Güven Atalay (RAMS Başakşehir FK), Güneş Nefes Özdemir (Beşiktaş A.Ş.), Forvet: Ada Yüzgeç (Galatasaray A.Ş.), Emin Eren Sayar (Fenerbahçe A.Ş.), Teknik Direktör: Selçuk Erdoğan - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor U16 Milli Takım Türkmenistan ile Salı Günü Maç Yapacak - Son Dakika

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