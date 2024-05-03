U18 Türkiye Futbol Şampiyonası Yarı Final Grupları Belli Oldu - Son Dakika
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U18 Türkiye Futbol Şampiyonası Yarı Final Grupları Belli Oldu

U18 Türkiye Futbol Şampiyonası Yarı Final Grupları Belli Oldu

Kayseri ekibi Talasgücü Belediyespor, Ankara grubunda mücadele edecek.

03.05.2024 08:45  Güncelleme: 08:48
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U18 Türkiye Futbol Şampiyonası Yarı Final Grup Merkezleri belli oldu. Kayseri ekibi Talasgücü Belediyespor, Ankara grubunda mücadele edecek.

U18 Türkiye Futbol Şampiyonası'nda finale adım adım gidiliyor. Çeyrek final maçlarında başarılı olan 24 takımın yarı final grupları belli oldu. Sivas'taki maçlarını kazanarak adını yarı finallere yazdıran Talasgücü Belediyespor, gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında Ankara grubunda yer aldı.

Talasgücü Belediyespor, 6 takımın bulunduğu Ankara grubunda 7-10 Mayıs tarihleri arasında mücadele verecek. Sarı lacivertli takımın grubunda 2 tane İstanbul takımı, Bursa Yeni Karamanspor, Bursa Orhangazispor ve Sakarya Tekspor yer alıyor. Talasgücü Belediyespor, bu grubu zirvede tamamlaması halinde 4 takımın katılacağı Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor U18 Türkiye Futbol Şampiyonası Yarı Final Grupları Belli Oldu - Son Dakika

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