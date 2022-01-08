Türkiye Güreş Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan ve bu yıl Kayseri Şeker Fabrikaları ve Türkiye Güreş Federasyonu işbirliği ile düzenlenen, U23 Greko-Romen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Kayseri Atatürk Spor Kompleksinde düzenlenen şampiyonanın ilk gün final sonuçları ve ikinci gün finalistleri belli oldu.
55kg : 1.Ömer Halis Recep (Konya Büyükşehir Belediye)2. Emre Mutlu (Kayseri Şeker) 3.Kazım Tikence( Bursa Büyükşehir Belediye) 3.Adem Burak Uzun ( İzmir Büyükşehir Belediye) 63 kg : 1.M. Sefa Yıldırım ( İstanbul Büyükşehir Belediye) 2. Ramazan Can Aktaş (Sakarya Büyükşehir Belediye) 3. Azat Sarıyar (Kayseri Şeker) 3. Muhammed Acar (Kayseri Şeker) 72 kg : 1. Abdullah Toprak ( Kayseri Şeker) 2.Ömercan Doğan ( Ankara EGO) 3.Furkan Zırın ( Sakarya Büyükşehir Belediye) Ramazan Eren Özyavuz (Samsun Büyükşehir Belediye) 82 kg : 1.Samet Yaldıran( Çorum Belediye) 2.Ali Hunç ( İstanbul Kasımpaşa) 3.Duran Tosun (Ankara EGO) 3. Yusuf Gümüş (İstanbul Büyükşehir Belediye) 97 kg: 1. Mustafa Olgun ( Rize Çaykur) 2.Oğuz Kayar( Çorum Belediye) 3. Muhammed Furkan Dursun (İstanbul Büyükşehir Belediye) 3. Oktay Demir (Samsun Büyükşehir Belediye) İkinci gün finalistleri: 60 kg : Mert İlbars( Çorum belediye ) Mükremin Aktaş( Sakarya Büyükşehir Belediye) 67 kg: Furkan Sonkur( İstanbul Kasımpaşa)- Kadir Kamal ( İstanbul Büyükşehir Belediye) 77kg: Cengizhan Dağ( Sakarya Büyükşehir Belediye)- Abdurrahman Kalkan ( İstanbul Büyükşehir Belediye) 87kg: Nurettin Koç ( İstanbul Büyükşehir Belediye)- Muhittin Sarıçiçek ( İstanbul Büyükşehir Belediye)
130 kg: Atalay Aydemir ( İstanbul Güreş İhtisas)- Fatih Bozkurt ( İstanbul Büyükşehir Belediye)
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › U23 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda ilk gün sona erdi - Son Dakika Spor