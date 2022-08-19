Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda Türkiye 'yi temsil eden Medipol Başakşehir , konuk ettiği Antwerp karşısında 54. dakikada Münir'in ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçmesine rağmen 87. dakikada Almeida'nın golüne engel olmadı ve rövanş öncesi 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldı.

Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Başakşehir, Romanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off - Son Dakika

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