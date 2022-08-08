Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

08.08.2022 11:49
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanş müsabakaları yarın başlayacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanş müsabakaları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda, 3. eleme turunun ikinci ayağında yarın iki, çarşamba günü tek, perşembe günü ise 29 maç oynanacak.

Türk takımları, rövanş maçlarına perşembe günü evinde çıkacak. Medipol Başakşehir, İzlanda ekibi Breidablik'i TSİ 20.45'te, Arabam.com Konyaspor ise Lihtenştayn'ın Vaduz takımını TSİ 20.00'de konuk edecek.

Maçların TSİ programı şöyle:

Yarın:

19.00 Gzira (Malta) - Wolfsberger (Avusturya) (0-0)

21.00 B36 (Faroe Adaları) - Viborg (Danimarka) (0-3)

Çarşamba:

19.00 Vitoria (Portekiz) - Hajduk Split (Hırvtistan) (1-3)

Perşembe:

16.30 Kyzylzhar (Kazakistan) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) (0-1)

17.00 Tobol (Kazakistan) - Zrinjski (Bosna Hersek) (0-1)

19.00 Rakow (Polonya) - Spartak Trnava (Slovakya) (2-0)

20.00 CFR Cluj (Romanya) - Shakhtyor (Belarus) (0-0)

20.00 Basel (İsviçre) - Brondby (Danimarka) (0-1)

20.00 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Lugano (İsviçre) (2-0)

20.00 Twente (Hollanda) - Cukaricki (Sırbistan) (3-1)

20.00 Konyaspor - Vaduz (Lihtenştayn) (1-1)

20.00 Djurgardens (İsveç) - Sepsi (Romanya) (3-1)

20.00 Petrocub (Moldova) - Fehervar (Macaristan) (0-5)

20.30 Lillestrom (Norveç)-Royal Antwerp (Belçika) (1-3)

20.30 FCSB (Romanya) - Dunajska Streda (Slovakya) (1-0)

20.30 Universitatea Craiova (Romanya) - Zorya Luhansk (Ukrayna) (0-1)

20.30 Panathinaikos (Yunanistan) - Slavia Prag (Çekya) (0-2)

20.45 Medipol Başakşehir - Breidablik (İzlanda) (3-1)

21.00 Hibernians (Malta) - RFS (Letonya) (1-1)

21.00 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Ballkani (Kosova) (2-3)

21.00 Şkendiya (Kuzey Makedonya) - AIK (İsveç) (1-1)

21.00 Sligo (İrlanda Cumhuriyeti) - Viking (Norveç) (1-5)

21.00 Anderlecht (Belçika) - Paide (Estonya) (2-0)

21.00 Aris (Yunanistan) - Maccabi Tel Aviv (İsrail) (0-2)

21.00 Levski Sofya (Bulgaristan) - Hamrun (Malta) (1-0)

21.30 Lech (Polonya) - Vikingur (İzlanda) (0-1)

21.30 Rapid Wien (Avusturya) - Neftçi (Azerbaycan) (1-2)

21.45 St. Patrick's Athletic (İrlanda Cumhuriyeti) - CSKA Sofya (Bulgaristan) (1-0)

22.00 Young Boys (İsviçre) - KuPS (Finlandiya) (2-0)

22.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - Dundee United (İskoçya) (0-1)

22.00 Gil Vicente (Portekiz) - Riga (Letonya) (1-1)

22.00 Kisvarda (Macaristan) - Molde (Norveç) (0-3)

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Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Faroe Adaları, Romanya, Malta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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