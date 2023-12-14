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UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 Sezonu Gruplarında 6. Hafta Maçları - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 Sezonu Gruplarında 6. Hafta Maçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nin 2023-2024 sezonu gruplarında 6. ve son hafta maçları oynandı. Liverpool, Villarreal, Slavia Prag ve Bayer Leverkusen son 16 turuna yükseldi. Toulouse, Rennes, Roma ve Karabağ ise play-off'larda mücadele edecek. Union Saint-Gilloise, Maccabi Haifa, Servette ve Molde ise UEFA Konferans Ligi'nde play-off'larda yer alacak.

UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 Sezonu Gruplarında 6. Hafta Maçları
14.12.2023 - 23:31,  Güncelleme: 23:38
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UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu gruplarında 6. ve son hafta maçları başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun grup aşamasında, 4 grupta 8 maç oynandı.

Bu sonuçların ardından, gruplarını ilk sırada bitiren Liverpool (İngiltere), Villarreal (İspanya), Slavia Prag (Çekya) ve Bayer Leverkusen (Almanya) son 16 turuna kaldı.

Gruplarını 2. sırada tamamlayan Toulouse (Fransa), Rennes (Fransa), Roma (İtalya) ve Karabağ (Azerbaycan) ise UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna yükselmek için play-off'larda mücadele edecek.

Gruplarını 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Union Saint- Gilloise (Belçika), Maccabi Haifa (İsrail), Servette (İsviçre) ve Molde (Norveç) ise UEFA Konferans Ligi son 16 turuna yükselmek için play-off'larda oynayacak.

Organizasyondaki 6. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Liverpool (İngiltere): 2-1

LASK (Avusturya)-Toulouse (Fransa): 1-2

Rennes (Fransa)-Villarreal (İspanya): 2-3

Panathinaikos (Yunanistan)-Maccabi Haifa (İsrail): 1-2

Roma (İtalya)-Sheriff (Moldova): 3-0

Slavia Prag (Çekya)-Servette (İsviçre): 4-0

Bayer Leverkusen (Almanya)-Molde (Norveç): 5-1

Karabağ (Azerbaycan)-Hacken (İsveç): 2-1

Kaynak: AA
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