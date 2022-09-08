Fenerbahçe ile Dinamo Kiev, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Dev mücadele öncesinde stat çevresinde bir taraftarın kameralara yansıyan görüntüsü dikkat çekti.
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda oynanan Dinamo Kiev maçında Fenerbahçe taraftarının küçük bir bölümü, Vladimir Putin tezahüratı yapmıştı. UEFA bu olay hakkında soruşturma başlatırken, sarı-lacivertlilere ertelemeli ceza vermişti.
Avrupa Ligi'nde de aynı gruba düşen Fenerbahçe ve Dinamo Kiev'in karşı karşıya geleceği maç öncesi ilginç bir fotoğraf sosyal medyada dikkat çekti. Putin maskesi takan bir taraftar stat çevresinde görüldü.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe taraftarları Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile yapılacak maç öncesi Putin maskesiyle görüntülendi - Son Dakika