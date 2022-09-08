Fenerbahçe taraftarları Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile yapılacak maç öncesi Putin maskesiyle görüntülendi

Yapılan davet birlik içinde çatlağa neden oldu

Fenerbahçe ile Dinamo Kiev, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Dev mücadele öncesinde stat çevresinde bir taraftarın kameralara yansıyan görüntüsü dikkat çekti.

STATTA PUTİN TEZAHÜRATI YAPILMIŞTI

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda oynanan Dinamo Kiev maçında Fenerbahçe taraftarının küçük bir bölümü, Vladimir Putin tezahüratı yapmıştı. UEFA bu olay hakkında soruşturma başlatırken, sarı-lacivertlilere ertelemeli ceza vermişti.

TARAFTARIN MASKESİ DİKKAT ÇEKTİ

Avrupa Ligi'nde de aynı gruba düşen Fenerbahçe ve Dinamo Kiev'in karşı karşıya geleceği maç öncesi ilginç bir fotoğraf sosyal medyada dikkat çekti. Putin maskesi takan bir taraftar stat çevresinde görüldü.