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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile play-off turunda karşılaşacak. - Son Dakika
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile play-off turunda karşılaşacak.

Galatasaray, Sparta Prag ile play-off turunda karşılaşacak. İlk maçlar 15 Şubat 2024, rövanş maçları ise 22 Şubat 2024'te oynanacak.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi\'nde Sparta Prag ile play-off turunda karşılaşacak.
18.12.2023 - 15:43,
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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belirlendi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'ndeki kura çekimi sonucunda Galatasaray, son 16'ya yükselmek için play-off turunda Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda; ilk maçlar 15 Şubat 2024, rövanş maçları ise 22 Şubat 2024'te oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu eşleşmeleri şu şekilde:

Galatasaray-Sparta Prag (Çekya)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)- Olimpik Marsilya (Fransa)

Feyenoord (Hollanda)- Roma (İtalya)

Benfica (Portekiz)-Toulouse (Fransa)

Braga (Portekiz)- Karabağ (Azerbaycan)

Lens (Fransa)- Freiburg (Almanya)

Milan (İtalya)- Rennes (Fransa)

Young Boys (İsviçre)- Sporting Lizbon (Portekiz)

Kaynak: AA
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