UEFA İstanbul Temsilciliği Açılışı ve Spor Haberleri

UEFA İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ AÇILIŞI
12.00 UEFA İstanbul Temsilciliği'nin açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek. Törene; UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, UEFA Yönetim Kurulu Üyeleri ile üye ülke federasyon başkanları da katılacak.
TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL
20.30 Trabzonspor - Göztepe
GALATASARAY
- Sarı-kırmızılılar, Eyüpspor maçı hazırlıklarına başlayacak.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertlilerde Gaziantep FK karşılaşmasının çalışmaları sürecek.
BEŞİKTAŞ
11.45 Siyah-beyazlılarda Hatayspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
PFDK VE TAHKİM
- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
BASKETBOL
- EuroLeague
20.45 Fenerbahçe Beko - Paris Basket
21.30 Panathinaikos - Anadolu Efes
VOLEYBOL
- Efeler Ligi Play Off 3-4
17.00 Fenerbahçe Medicana - Arkas Spor
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