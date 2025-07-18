UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu Belli Oldu

UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turuna kalan takımlar belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 1. eleme turu, oynanan 23 rövanş maçıyla tamamlandı.

Vllaznia, HJK, Torpedo Kutaisi, Pyunik, St. Patrick's, Torpedo BELAZ, Valur, Dila, Santa Coloma, Paide, Decic, Floriana, Petrocub, Atletic Escaldes, Kauno Zalgiris, Koper, Kalju, Neman, Sutjeska, Klaksvik, Vikingur, St Joseph's ve Vardar, rakiplerini geçerek 2. eleme turuna yükseldi.

Turnuvaya 2. eleme turunda dahil olacak RAMS Başakşehir, Bulgaristan ekibi Cherno More ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, ilk maçını 24 Temmuz Perşembe günü deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 31 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da oynayacak.

Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Daugavpils (Letonya) - Vllaznia (Arnavutluk): 2-4 (1-0)

HJK (Finlandiya) - Runavik (Faroe Adaları): 5-0 (Uzatmalarda) (0-4)

Ordabasy (Kazakistan) - Torpedo Kutaisi (Gürcistan): 1-1 (3-4)

Pyunik (Ermenistan) - Tre Fiori (San Marino): 5-0 (0-1)

Hegelmann (Litvanya) - St. Patrick's (İrlanda): 0-2 (0-1)

Rabotnicki (Kuzey Makedonya) - Torpedo BELAZ (Belarus): 0-1 (0-3)

Flora Tallinn (Estonya) - Valur (İzlanda): 1-2 (0-3)

Dila (Gürcistan) - Racing Union (Lüksemburg): 1-0 (2-1)

Santa Coloma (Andorra) - Borac (Bosna Hersek): 0-2 (4-1)

Paide (Estonya) - Magpies (Cebelitarık): 4-1 (3-2)

Sileks (Kuzey Makedonya) - Decic (Karadağ): 2-1 (0-2)

Haverfordwest (Galler) - Floriana (Malta): 2-3 (1-2)

Petrocub (Moldova) - Birkirkara (Malta): 3-0 (0-1)

Diddeleng (Lüksemburg) - Atletic Escaldes (Andorra): 2-3 (0-2)

Penybont (Galler) - Kauno Zalgiris (Litvanya): 1-1 (0-3)

Koper (Slovenya) - Zeljeznicar (Bosna Hersek): 3-1 (1-1)

Partizani (Arnavutluk) - Kalju (Estonya): 0-1 (Uzatmalarda) (1-1)

Neman (Belarus) - Urartu (Ermenistan): 4-0 (2-1)

Dinamo Brest (Belarus) - Sutjeska (Karadağ): 0-2 (2-1)

Klaksvik (Faroe Adaları) - SJK (Finlandiya): 2-0 (2-1)

Vikingur (İzlanda) - Malisheva (Kosova): 8-0 (1-0)

Cliftonville (Kuzey İrlanda) - St Joseph's (Cebelitarık): 2-3 (Uzatmalarda) (2-2)

La Fiorita (San Marino) - Vardar (Kuzey Makedonya): 2-2 (0-3)