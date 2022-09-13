Avrupa'daki temsilcilerimiz tümüne UEFA'dan ceza! En büyük fatura Fenerbahçe'ye çıktı - Son Dakika
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Avrupa'daki temsilcilerimiz tümüne UEFA'dan ceza! En büyük fatura Fenerbahçe'ye çıktı

13.09.2022 14:36

Avrupa'daki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'a sahaya girme, sahaya madde atma, meşale yakma nedenleriyle ceza kesildi. En büyük para cezasını 54 bin euro ile Fenerbahçe ödeyecek.

UEFA Avrupa Ligi toplantısında yapılan değerlendirmeler sonucu takımların oynadığı maçlarda meydana gelen sahaya madde atma, maç sırasında meşale yakma, sahaya girme gibi ihlallere fatura kesildi.

TRABZONSPOR'A 35 BİN EURO CEZA KESİLDİ

Trabzonspor 'un evinde ağırladığı Kopenhag Şampiyonlar Ligi play off maçı için sahaya madde atılması nedeniyle bordo mavili ekibe 35 bin Euro, maçın geç başlaması nedeniyle 15 bin Euro geç santradan sorumlu tutulan teknik direktör Abdullah Avcı'ya da uyarı cezası verildi. Karadeniz ekibine aynı takımla deplasmandaki maçından da sahaya girme nedeniyle 5 bin Euro, meşale yakılması nedeniyle ise 2 bin 500 euroluk fatura çıkarıldı.

SARI LACİVERTLİLERE 54 BİN EURO

UEFA Avrupa Ligi elemesinde Fenerbahçe 'nin deplasmanda Austria Wien ile oynadığı karşılaşmadan sarı-lacivertlilere meşale yakılması nedeniyle 54 bin 250 euro, sahaya girme nedeniyle 10 bin euro para cezaları kesildi.

SİVASSPOR'A CEZA YAĞDI

Sivasspor 'a ise evinde Malmö ile oynadığı karşılaşmada kırmızı-beyazlılara madde atılması nedeniyle 30 bin euro, meşale yakılması nedeniyle 1.500 euro, mücadelenin zamanında başlamaması nedeniyle 15 bin euro, bu durumdan sorumlu gösterilen teknik direktör Rıza Çalımbay'a da uyarı cezaları verildi.

EN HAFİF CEZAYI BAŞAKŞEHİR ALDI

Medipol Başakşehir'e ise Antwerp ile oynadığı maçta meşale yakılması nedeniyle 1.000 Euro, takımın uygunsuz davranışları nedenleriyle de uyarı cezalarına maruz kaldı.

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Trabzonspor, Başakşehir, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa'daki temsilcilerimiz tümüne UEFA'dan ceza! En büyük fatura Fenerbahçe'ye çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa'daki temsilcilerimiz tümüne UEFA'dan ceza! En büyük fatura Fenerbahçe'ye çıktı - Son Dakika
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