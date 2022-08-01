Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk yaşandı! 3. eleme turunda VAR kullanılacak - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk yaşandı! 3. eleme turunda VAR kullanılacak

01.08.2022 15:52

UEFA, Şampiyonlar Ligi uygulamalarında değişikliğe giderek, 3. eleme turu karşılaşmalarında ilk kez VAR sisteminin uygulamaya konulacağını duyurdu. Bir önceki eleme turunda VAR kullanılmamıştı.

Şampiyonlar liginin grup aşamalarında kullanılan VAR sistemi, yarın oynanacak 3. ön eleme turlarında da kullanıma geçilecek.

2. ELEME TURUNDA KULLANILMAMIŞTI

VAR sistemi kullanılmaya başlandığından bu yana ilk Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda uygulamaya koyulacak. Bir önceki eleme turunda VAR kullanılmamıştı.

2 ve 3 Ağustos Şampiyonlar ligi maçları programı şöyle:

2 Ağustos Salı:

20.00 Sheriff (Moldova)-Viktoria Plzen (Çekya)

20.45 Ludogorets (Bulgaristan)- Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

21.00 Monaco (Fransa)- PSV Eindhoven (Hollanda)

21.45 St. Gilloise (Belçika)- Rangers (İskoçya)

22.00 Benfica (Portekiz)- Midtjylland (Danimarka)

3 Ağustos Çarşamba:

19.00 Karabağ (Azerbaycan)-Ferencvaros (Macaristan)

19.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Zalgiris (Litvanya)

20.00 Maccabi Haifa (İsrail)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)

21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Sturm Graz (Avusturya)

21.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Pyunik (Ermenistan)

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