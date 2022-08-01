Şampiyonlar liginin grup aşamalarında kullanılan VAR sistemi, yarın oynanacak 3. ön eleme turlarında da kullanıma geçilecek.
VAR sistemi kullanılmaya başlandığından bu yana ilk Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda uygulamaya koyulacak. Bir önceki eleme turunda VAR kullanılmamıştı.
2 ve 3 Ağustos Şampiyonlar ligi maçları programı şöyle:
20.00 Sheriff (Moldova)-Viktoria Plzen (Çekya)
20.45 Ludogorets (Bulgaristan)- Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
21.00 Monaco (Fransa)- PSV Eindhoven (Hollanda)
21.45 St. Gilloise (Belçika)- Rangers (İskoçya)
22.00 Benfica (Portekiz)- Midtjylland (Danimarka)
19.00 Karabağ (Azerbaycan)-Ferencvaros (Macaristan)
19.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Zalgiris (Litvanya)
20.00 Maccabi Haifa (İsrail)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)
21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Sturm Graz (Avusturya)
21.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Pyunik (Ermenistan)
Son Dakika › Spor › Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk yaşandı! 3. eleme turunda VAR kullanılacak - Son Dakika