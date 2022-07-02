Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'nda son gün yarışları başladı - Son Dakika
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Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'nda son gün yarışları başladı

02.07.2022 10:28

Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Uluslararası Erciyes Ultra Sky Dağ Maratonu'nun son gün yarışları başladı.

Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Uluslararası Erciyes Ultra Sky Dağ Maratonu'nun son gün yarışları başladı.

Uluslararası Patika Koşuları Birliği (ITRA) tarafından tanınan maratonun ikinci ve son gününde sporcular, 64, 45, 25 ve 12 kilometre etabında mücadele ediyor.

Saat 05.30'da Tekir Kapı'dan start alan 64 kilometre yarışında sporcular, Erciyes Dağı'nın etrafında koşacak. 45 kilometre etabı Develi ilçesindeki Gereme Harabeleri'nden, 25 kilometre etabı Sarı Göl'den, 12 kilometre etabı ise Hacılar Kapı'dan başladı.

Yarışlarda Rusya, Fransa, Tacikistan ve Türkiye'den 200 sporcu mücadele ediyor.

Organizasyon sponsorlarından Corendon Airlines'ın kurumsal iletişim ve marketing uzmanı Beata Modrzejewska, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erciyes'in çok önemli bir turizm ve spor merkezi olduğunu söyledi.

Böyle bir organizasyona sponsor oldukları için gururlu olduklarını belirten Modrzejewska, "Firmamız her dönem spor organizasyonlarını destekliyor ve desteklemeye de devam edecek. Erciyes Kayak Merkezi hem Türkiye'de hem de Avrupa'da çok önemli. Biz de firma olarak Avrupa'dan insanların buraya gelmelerini teşvik etmek için çalışıyoruz. İlave uçuşlar yapıyoruz. Bu konuda da başarılı olacağımıza inanıyoruz." dedi.

Maratonun ilk gününde Avrupa'nın en yüksek dikey koşusu olma özelliği taşıyan "vertical kilometer" (VK) yarışı yapılmıştı.

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Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu başladı Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu başladı Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu başladı Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu başladı
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'nda son gün yarışları başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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