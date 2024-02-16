Antalya'nın Alanya ilçesinin ev sahipliğinde Uluslararası Kızılalan MTB Cup Yarışları 17-18 Şubat tarihlerinde 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.
Uluslararası Kızılalan Dağ Bisikleti Yarışları C2 ve C1 kategorilerinde Alanya Kent Ormanı'nda oluşturulan dört kilometrelik özel dağ bisikleti parkurunda yapılacak. Yarışlara Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerindeki sporcuların dışında Belçika, Yunanistan, İtalya, İran, Ukrayna, Kazakistan gibi ülkelerden birçok sporcu olimpiyat puanı toplayabilmek için mücadele verecek.
Yarın saat 10.00'da elit erkekler ve elit kadınlar startı, saat 12.00'de genç erkekler ve genç kadınlar startı verilecek. 18 Şubat Pazar günü saat 09.00'da elit erkekler ve elit kadınlar, saat 11.00'de genç erkekler ve genç kadınlar, saat 13.00'te yıldız a erkekler ve masterlar, saat 15.00'te yıldız b erkek ve yıldız kızlar startı verilecek. - ANTALYA
Son Dakika › Spor › Antalya'da Uluslararası Kızılalan MTB Cup Yarışları Başlıyor - Son Dakika
Emre Dorman'ın Ramazan ayında TV8 ekranlarında program yapacak olmasına kızan Cübbeli Ahmet Hoca, Acun Ilıcalı'ya dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Cübbeli, "Dini inkar eden Emre Dorman'ı TV 8'de din adına iftarda ve sahurda konuşturması, Acun Ilıcalı'nın karşısına ahirette çıplaklıktan daha büyük bir ceza olarak çıkacaktır" dedi.
Aralık sonunda özel sektör tarafından sağlanan yurt dışı toplam kredi borcu 6.5 milyar dolar artarak, 164.4 milyar dolara ulaştı. Vadeye göre bir yıl içinde yapılacak anapara ödemeleri toplam tutarı ise 49.3 milyar dolar oldu.
ALF Araştırma Şirketi'nin yaptığı ankete göre, CHP'nin İzmir Büyükşehir adayı Cemil Tugay yüzde 40,7 oy alırken, AK Parti'nin Büyükşehir adayı Hamza Dağ yüzde 32,3 oy aldı. Ankette CHP ve AK Parti'yi İYİ Parti, DEM Parti ve Zafer Partisi takip etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'daki maden faciasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, "9 kardeşimizi arıyoruz. Kardeşlerimizin 3'ünün bir lokasyonda 6'sının diğer lokasyonda olduğunu tespit ettik. Bugün yeni bir faza geçiyoruz. Toprak yığınını kaldırma ile ilgili planlama aşamasına geçiyoruz" diye konuştu. Öte yandan faciayla ilgili soruşturma kapsamında 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Belediye ve İl Özel İdare Mimarları Mühendisleri Derneği, 696 sayılı KHK ile getirilen belediye şirket işçiliğine karşı eşit işe eşit ücret ve norm kadro talebi için hükümete çağrıda bulundu.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu toprak altında kalan 9 işçinin isimleri belirlendi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yetkililer aileleri sürekli bilgilendiriyor ve dayanışma içinde bu zor zamanları aşacaklarını belirtiyor.
Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 30,8210 seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 30,8210'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 33,1730, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 38,8080 seviyesinde bulunuyor.
Son yıllarda aşk hayatıyla gündemden düşmeyen İrem Derici, kendisini dinlemek için konsere gelen sevgilisi Gökhan Fırat'ı kıskandı. Bir kadının, sevgilisine çok yakın durduğunu fark eden Derici, sahneden "Benim manitaya yaklaşma!” diyerek bağırdı.
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