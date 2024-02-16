Antalya\'da Uluslararası Kızılalan MTB Cup Yarışları Başlıyor

Spor

Antalya'nın Alanya ilçesinin ev sahipliğinde Uluslararası Kızılalan MTB Cup Yarışları 17-18 Şubat tarihlerinde 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Uluslararası Kızılalan Dağ Bisikleti Yarışları C2 ve C1 kategorilerinde Alanya Kent Ormanı'nda oluşturulan dört kilometrelik özel dağ bisikleti parkurunda yapılacak. Yarışlara Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerindeki sporcuların dışında Belçika, Yunanistan, İtalya, İran, Ukrayna, Kazakistan gibi ülkelerden birçok sporcu olimpiyat puanı toplayabilmek için mücadele verecek.

Yarın saat 10.00'da elit erkekler ve elit kadınlar startı, saat 12.00'de genç erkekler ve genç kadınlar startı verilecek. 18 Şubat Pazar günü saat 09.00'da elit erkekler ve elit kadınlar, saat 11.00'de genç erkekler ve genç kadınlar, saat 13.00'te yıldız a erkekler ve masterlar, saat 15.00'te yıldız b erkek ve yıldız kızlar startı verilecek. - ANTALYA