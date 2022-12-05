Tolunay Kafkas'ın şaşkına çeviren itirafının ardından Fenerbahçeliler yaşananlara şükretti: İyi ki nasip olmadı - Son Dakika
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Tolunay Kafkas'ın şaşkına çeviren itirafının ardından Fenerbahçeliler yaşananlara şükretti: İyi ki nasip olmadı

05.12.2022 09:13

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, kariyeri hakkında herkesi şaşkına çeviren bir itirafta bulundu. Ali Şen'in başkanlığı sırasında Fenerbahçe ile anlaştığını belirten Kafkas, "Fenerbahçe'de tabii ki oynardım. O dönem çıkan haberler doğru. O dönemin başkanı Ali Şen ile biz anlaştık. Ama bu transferi çeviren Ünal Karaman'dır." ifadelerini kullandı. Kafkas'ın bu sözleri sonrası sarı-lacivertli taraftarların bazıları, "İyi ki Fenerbahçe'ye transfer olmamış." yorumunda bulundu.

Ümit Milli Takım'ın başındaki performansıyla sık sık eleştiri oklarının hedefi olan teknik direktör Tolunay Kafkas, NTV'ye konuştu. Futbolculuk kariyeriyle ilgili konuşan Kafkas, dikkat çeken bir itirafta bulundu.

"FENERBAHÇE'DE OYNARDIM"

Ali Şen'in başkanlığı döneminde Fenerbahçe'nin kapısından döndüğünü belirten Tolunay Kafkas, "Fenerbahçe'de tabii ki oynardım. O dönem çıkan haberler doğru. O dönemin başkanı Ali Şen ile biz anlaştık. Ama bu transferi çeviren Ünal Karaman'dır. Benim için bir ağabeydi her zaman. O dönem ya ben satılacaktım ya da Küçük Orhan satılacaktı. Ben kaldım, Orhan Beşiktaş'a gitti." dedi.

TARAFTAR ŞÜKRETTİ

Futbolculuğu döneminde Trabzonspor ile özdeşleşen Tolunay Kafkas'ın bu açıklaması sonrası Fenerbahçe taraftarı, "Fenerbahçe'nin verilmiş sadakası varmış." ve "İyi ki Fenerbahçe forması Tolunay Kafkas'a nasip olmadı." yorumlarında bulundu.

Tolunay Kafkas'ın olay itirafı sonrası Fenerbahçe taraftarı şükretti: İyi ki nasip olmadı
Tolunay Kafkas'ın olay itirafı sonrası Fenerbahçe taraftarı şükretti: İyi ki nasip olmadı

"MİLLİ TAKIM'DA BAŞARILIYIM"

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü olarak başarılı mısınız? sorusuna ise Kafkas, "Evet! Ümit Milli takım zamanında 18 tane oyuncuyu yukarı verdik. Genç milli takımlarda U17 Takımı 2 kere Avrupa Şampiyonası'na 1 kere Dünya Şampiyonası'na katıldı. U19 takımı Avrupa Şampiyonası'na katıldı. U23 Takımı İslam Oyunları'nda altın madalya aldı. Bizim referansımız oyunculardır. Tolunay Kafkas ile ilgili bir bilgi almak istiyorsanız beni oyunculara sormalısınız. Ne yaptığımı, onları nasıl geliştirdiğimi öğrenebilirsiniz." cevabını verdi.

Tolunay Kafkas'ın açıklamalarının devamı şöyle:

"OLGUNLAŞAN BİR TOLUNAY VAR"

"Öfke çok enteresan bir duygu. Çok yüksekte tutarsanız saldırgan, alçakta tutarsanız korkak olursunuz ama orta seviyede tutarsanız cesaretinizi artırır. Hatalar yaptım ama bunu pişirip pişirip önüme getiriyorlar. 15 seneki Tolunay ile şimdiki aynı değil. Şimdi olgunlaşan bir Tolunay var.

"TRABZONSPORLU OLDUK"

Ünal Karaman transfer olduğum dönem Trabzonspor'a gitmem için büyük bir destek vardı. Biz de başka takıma bakmadık ve Trabzonspor'a gitmek istedik ve Trabzonsporlu olduk. İnsan kazandıkça özgüveni artar. Trabzonspor'da bizim olduğumuz dönem şampiyonluk dışında bu takım her şeyi yaptı. Özgüvenimiz tavan yapmıştı."

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Tolunay Kafkas, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tolunay Kafkas'ın şaşkına çeviren itirafının ardından Fenerbahçeliler yaşananlara şükretti: İyi ki nasip olmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tolunay Kafkas'ın şaşkına çeviren itirafının ardından Fenerbahçeliler yaşananlara şükretti: İyi ki nasip olmadı - Son Dakika
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