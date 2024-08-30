Ümit Milli Takım, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçları için aday kadroyu açıkladı - Son Dakika
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Ümit Milli Takım, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçları için aday kadroyu açıkladı

Ümit Milli Takım, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçları için aday kadroyu açıkladı

Ümit Milli Takım, İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino maçları için aday kadroyu belirledi. Maçlar İstanbul ve Serravalle'de oynanacak.

30.08.2024 17:46
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Ümit Milli Takımın 6 Eylül Cuma günü İstanbul'da İrlanda Cumhuriyeti ve 10 Eylül Salı günü Serravalle'de San Marino ile oynayacağı 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Aday kadroya davet edilen oyuncular, 1 Eylül Pazar günü saat 22.00'de Kavacık Limak Eurasia Luxury Hotel'de toplanacak.

Ümit Milli Takım'da İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Emre Bilgin (Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir), Jankat Yılmaz (Adanaspor)

Defans: Serdar Saatçı (Braga), Ravil Tagir (Al-Jazira Club), Emir Ortakaya (Westerlo), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Taha Altıkardeş (Göztepe), Arif Kocaman (Kaysersispor), Metehan Baltacı (Galatasaray), Uğur Kaan Yıldız (Ankara Keçiörengücü), Serkan Emrecan Terzi (Beşiktaş), Yasin Özcan (Kasımpaşa)

Orta Saha: Yunus Emre Konak (Brentford), Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Cihan Çanak (Trabzonspor), Livan Burcu (Magdeburg), Başar Önal (NEC Nijmegen), Burak İnce (Slask Wroclaw)

Forvet: Enis Destan (Trabzonspor), Metehan Altunbaş (Adanaspor), Bertuğ Özgür Yıldırım (Getafe) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ümit Milli Takım, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçları için aday kadroyu açıkladı - Son Dakika

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