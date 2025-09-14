Ümraniye'de Geleneksel Türk Okçuluğu Puta Yarışması Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ümraniye'de Geleneksel Türk Okçuluğu Puta Yarışması Gerçekleştirildi

Ümraniye\'de Geleneksel Türk Okçuluğu Puta Yarışması Gerçekleştirildi
14.09.2025 08:34  Güncelleme: 08:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 9. Geleneksel Türk Okçuluğu Puta Yarışması, 13 şehirden 660 sporcunun katılımıyla muhteşem bir şekilde gerçekleşti. Sportif rekabet ve geleneksel kıyafetler eşliğinde, okçular 13 farklı kategoride hünerlerini sergiledi.

Ümraniye Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 9. Geleneksel Türk Okçuluğu Puta Yarışması, 13 şehirden 660 sporcunun katılımıyla Ümraniye Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

Ümraniye Millet Bahçesi'nde düzenlenen yarışma, sabahın erken saatlerinde başladı. Sporcular, geleneksel kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturdu. 13 farklı kategoride yapılan müsabakalarda sporcular, 18 metreden 45 ok atışı gerçekleştirdi. Yarışmayı Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu hakemleri yönetti.

Yarışmanın ardından konuşan TBMM 29. Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Sabahın erken saatlerinde gelen her yaştan okçumuz burada hünerlerini gösterdiler. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Okçuluk hem fiziken hem zihnen bir disiplin gerektiren, aynı zamanda gençlerimizi hayata hazırlayan en kıymetli spor dallarından biri. Bütün yarışmacılarımızı, kulüpleri, federasyonu ve bu önemli organizasyona ev sahipliği yapan Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım'ı tebrik ediyorum. Önümüzdeki sene daha büyük katılımla daha büyük bir alanda tekrar bu yarışmanın yapılmasını temenni ediyorum" dedi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da etkinliğin önemine şu sözlerle dikkat çekti: "Bugün burada, 660 sporcumuz, 50 kulübümüz ve 13 farklı şehirden gelen okçularımızla birlikte çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Bu anlamlı müsabakada çocuklardan gençlere, yetişkinlerden özel bireylerimize kadar her yaş ve gruptan sporcumuz yer aldı. Her biri hem centilmence yarıştı hem de okçuluğun ruhuna yakışır bir duruş sergiledi. Yarışan, emek veren ve dereceye giren tüm sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Okçuluk; yalnızca bir spor değil, aynı zamanda ahlakı, maneviyatı ve kadim değerleri hatırlatan güçlü bir kültür mirasıdır. Orta Asya'dan günümüze uzanan bu köklü geleneği yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak büyük bir sorumluluk. Bu güzel spora son yıllarda çok büyük katkılar sunan, okçuluğun yeniden yükselmesine öncülük eden Sayın Bilal Erdoğan'a da teşekkürlerimi sunuyorum."

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu hakemlerinin yönettiği yarışmada; büyük erkekler, büyük bayanlar, genç erkekler, genç bayanlar, yıldız erkekler, yıldız kızlar, minik erkekler, minik kızlar ve paralimpik karma olmak üzere 13 farklı kategoride sporcular mücadele etti. Yarışmacılar, 18 metreden 9 ok, 5 seri halinde olmak üzere toplam 45 atış yaptı.

Toplam 50 kulüpten 660 sporcunun katıldığı müsabaka; İstanbul, Bursa, Çorum, Düzce, Eskişehir, İzmir, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Sinop, Tekirdağ ve Yalova olmak üzere 13 farklı şehirden gelen sporcularla gerçekleşti.

Sabahın erken saatlerinde başlayan yarışmada, her yaştan sporcu geleneksel kıyafetleriyle Türk kültürünün izlerini taşıyan eşsiz bir atmosfer oluşturdu. Gün boyu süren müsabaka heyecanlı anlara sahne oldu.

Geleneksel Türk Okçuluğu Puta Yarışması, 13 Ekim Cumartesi günü Ümraniye Millet Bahçesi'nde yapıldı. Ümraniye Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen yarışma, 13 farklı şehirden katılan 660 sporcuyla adeta bir kültür ve spor şölenine dönüştü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümraniye'de Geleneksel Türk Okçuluğu Puta Yarışması Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yenilgiyi hazmedemediler Yunan taraftarlardan Türklere saldırı Yenilgiyi hazmedemediler! Yunan taraftarlardan Türklere saldırı
Kızılcık Şerbeti için sosyal medyada kampanya Kızılcık Şerbeti için sosyal medyada kampanya
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde rüşvet soruşturması 5 kişi tutuklandı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet soruşturması! 5 kişi tutuklandı
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi

08:21
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
07:46
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump’ın araçlarını dinliyor
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump'ın araçlarını dinliyor
03:16
22 yaşındaki genç, sokak ortasında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu
22 yaşındaki genç, sokak ortasında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu
23:30
Sergen Yalçın maç sonu açıkladı: Geri dönmeyecekler
Sergen Yalçın maç sonu açıkladı: Geri dönmeyecekler
23:13
Sivassporlu futbolcular kazaya karıştı: 3’ü sporcu 5 kişi yaralandı
Sivassporlu futbolcular kazaya karıştı: 3'ü sporcu 5 kişi yaralandı
21:20
Bulgaristan’da euroya geçiş kararı protesto edildi
Bulgaristan'da euroya geçiş kararı protesto edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 08:38:31. #7.12#
SON DAKİKA: Ümraniye'de Geleneksel Türk Okçuluğu Puta Yarışması Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.