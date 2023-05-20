Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın Icardi itirafı seyircileri kahkahaya boğdu: Aklıma o geliyor, inanamıyorum - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın Icardi itirafı seyircileri kahkahaya boğdu: Aklıma o geliyor, inanamıyorum

20.05.2023 14:28

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, "Aşkın olayım" parçasının Galatasaraylı futbolcu Icardi ile özdeşleşmesine değindi. Sağın, "Şarkıyı söylerken artık aklıma Icardi geliyor. İnanamıyorum. Attığı goller geliyor, başka bir şey gelmiyor." ifadelerini kullanınca, stüdyodaki seyirciler kahkahaya boğuldu.

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi, attığı gollerle sarı-kırmızılıları şampiyonluğun kapısına kadar getirdi. Arjantinli yıldızla özdeşleşen "Aşkın olayım" parçasını seslendiren Simge Sağın ise "Noluya ya!" isimli YouTube kanalında şarkısının Galatasaray tribünlerinde dillere pelesenk olmasını değerlendirdi.

"ŞARKIYI SÖYLERKEN AKLIMA ICARDI GELİYOR"

Simge Sağın yaptığı açıklamada, "'Aşkın olayım' söylüyorum artık aklıma Icardi geliyor yani, şarkıyla ilgili. İnanamıyorum. Attığı goller geliyor aklıma başka bir şey gelmiyor. Golden sonra çalıyor ya o, ben de şu işaretle birleşti(Icardi'nin ellerini kulaklarına götürdüğü gol sevinci) 'Aşkın olayım'." dedi.

"PAYLAŞIMLARDA BEN YOKUM, SADECE ICARDI VAR"

Simge konuya ilişkin son olarak, "Geçen gün şeye baktım, çok komik bir durumdu. Kendi paylaşımlarıma bakıyorum, 'Aşkın olayım' paylaşımlarına. Ben yokum paylaşımlarda, sadece Icardi var. Onun şarkısı o artık. Ben de kabullendim." şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Mauro Icardi, kendisi için özel olarak hazırlattığı Galatasaray formasını sırtına geçirdi: Hayatım boyunca göğsümde taşıyacağım Mauro Icardi, kendisi için özel olarak hazırlattığı Galatasaray formasını sırtına geçirdi: Hayatım boyunca göğsümde taşıyacağım

Mauro Icardi, Galatasaray, Simge Sağın, YouTube, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın Icardi itirafı seyircileri kahkahaya boğdu: Aklıma o geliyor, inanamıyorum - Son Dakika


Son Dakika
16:23 75 milyonluk santraforun yerine düşünülüyor! Enes Ünal, dünya devinin radarında
16:17 Vali Gökmen Çiçek, Adıyaman'da çocuklarla kitap okudu
15:48 Gece kaza yaptı, öldüğünü sabah fark ettiler
15:37 75 milyonluk forvetin yerine gidiyor! Dünya devinden Enes Ünal'a kanca
15:16 Gaziantep Havaalanı'nda mahsur kalan Gülben Ergen isyan etti: Perişan haldeyiz
15:16 Ali Babacan'ın "Cumhur ittifakıyla beraber çalışmaya hazırız" sözlerine, Meral Akşener'den yanıt geldi
15:17 Gece kaza yaptı, öldüğünü sabah fark ettiler
15:04 Kendisiyle alay edildi diye 21 aracın lastiğini kesti
14:57 Gaziantep Havalimanı'nda mahsur kalan Gülben Ergen isyan etti: Perişan haldeyiz
14:48 Akşener'den Ali Babacan'ın "Cumhur ittifakıyla beraber çalışmaya hazırız" sözlerine yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2023 16:29:30. #1.13#
SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın Icardi itirafı seyircileri kahkahaya boğdu: Aklıma o geliyor, inanamıyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement